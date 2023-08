Un homme de 74 ans porté disparu à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demande l’aide de la population pour retrouver Marcel Lachance, 74 ans, à Québec.

L’homme a été vu pour la dernière fois vendredi soir vers 20h, dans l’arrondissement Les Rivières, dans le secteur du boulevard Père-Lelièvre. Selon les informations du SPVQ, il se déplace à pied et a des troubles cognitifs.

M. Lachance mesure 5 pi 11 po (180 cm) et pèse 80 kg (177 lb). Il a les cheveux gris et les yeux bleus. Il portait une chemise à carreaux bleue, des pantalons noirs et des souliers noirs.

La police a des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Toute personne qui possèderait de l’information au sujet de cette disparition peut composer le 911 ou appeler, de façon confidentielle, au 418-641-AGIR (2447).