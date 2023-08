B-Ice s’ouvre sur ses 15 ans de sobriété: «L’adrénaline est ma substance naturelle»

La consommation, sous toutes ses formes, est tout sauf un véhicule vers la créativité. C’est l’un des messages qu’espère faire passer le rappeur B-Ice, du groupe Taktika, en allant à la rencontre des jeunes et de ceux qui combattent ce démon quotidiennement.

«Moi aussi, j’ai souvent pensé que la consommation m’aidait à être créatif», note le rappeur, en faisant référence à la prise de substances encore trop en vogue dans le monde de l’art. «Quand j’écrivais, je fumais toujours un joint et je buvais quelques bières», se souvient le MC de 43 ans, en déplorant que les drogues dures fassent aussi partie de sa vie à ce moment-là.

Maintenant, B-Ice se rabat sur l’adrénaline et la passion pour performer à la hauteur de son talent.

«L’adrénaline est ma substance naturelle», affirme fièrement B-Ice. «Je termine mes soirées et je me souviens de tout, en plus d’avoir pleine possession de mes moyens et de ne pas être amoché pendant des jours», explique celui qui est encore marqué par ses pénibles lendemains de veille.

«J’avais honte de moi»

En 2007, B-Ice a «touché le fond du baril». Il n’avait que 27 ans à l’époque. C’est par un matin, après avoir passé la nuit à «foirer», comme il dit, que le MC a réalisé qu’il avait un problème.

«Il était rendu 6h et j’étais encore défoncé chez des chums, ma mère venait m’aider à rénover la maison que je venais d’acheter», se remémore-t-il. «J’avais tellement honte de moi, je me sentais comme une vraie loque humaine. C’est là que j’ai tout déballé à ma famille et à mes amis», raconte-t-il, lui qui est entré en thérapie à peine 24 heures plus tard.

Ninja Média – Guillaume Lapierre

Ne rien tenir pour acquis

Même après plus de 15 ans, B-Ice sait très bien que sa sobriété ne peut tenir qu’à un fil. Il en a cruellement été témoin en 2020, lorsque son grand ami Francis, qui lui a lui-même montré le chemin de la thérapie, est décédé à la suite de problèmes de santé accentués par la consommation.

«Il avait rechuté en 2010», déplore-t-il, encore ému par le départ de son ami. «Il travaillait fort pour s’en sortir, il a réussi à être abstinent pendant un bout et il allait bien, mais tu vois: il ne faut pas tenir ça pour acquis», martèle-t-il. «On ne sait pas exactement ce qui l’a tué, mais je suis convaincu que sans la consommation il serait encore vivant.»

Une bière sans alcool signée Taktika

Puisqu’il est sobre depuis une quinzaine d’années, il était impératif pour Simon Valiquette, mieux connu sous son nom de scène B-Ice, d’inclure un produit sans alcool à la collaboration entre les rappeurs du 83 et l’équipe de la microbrasserie L’Ironie du 13, de Lévis. En est née La Page Blanche, une bière blanche sans alcool.

Facebook L’Ironie du 13

«Je me voyais très mal faire la promotion d’un produit alcoolisé alors que je suis abstinent», affirme B-Ice. «Je n’aurais donc jamais embarqué dans le projet sans la bière sans alcool dans les plans.»

Un raisonnement que toute l’équipe derrière le projet comprenait et respectait, en plus d’être viable pour l’entreprise de Lévis.

«C’est la première bière sans alcool de L’Ironie du 13. La demande était là et c’était déjà dans les plans de la microbrasserie», note le rappeur, en prenant soin de souligner l’importance d’être en contrôle, même avec des boissons sans alcool.

«Le but n’est pas d’inciter les gens qui tentent de rester sobres à boire une bière sans alcool, parce que je sais que seulement le goût peut pousser quelqu’un à rechuter», explique celui qui admet avoir bu beaucoup d’eau Perrier depuis le début de sa sobriété.

Les deux bières découlant de la collaboration entre Taktika et L’Ironie du 13, soit La Page Blanche ainsi que la Hip Hop Session, de style New England IPA, sont offertes en cannette et en fût directement à la microbrasserie, située sur la 3e Avenue de Lévis.