Plus de 400 Madonna recherchées à Montréal: le Village veut battre un record Guinness en l’honneur de la diva

Les fans de Madonna, déçus que la diva ait reporté ses concerts à Montréal, ont l'occasion de se reprendre en passant à l'histoire. Le Village cherche plus de 400 personnes prêtes à se déguiser en la diva pour battre le record Guinness du plus grand nombre de pseudo-Madonna réunies en même temps. Notre chroniqueur a même sacrifié sa barbe des 13 dernières années pour vous donner des conseils.

Le samedi 19 août, le Village espère réunir au moins 441 personnes déguisées en Madonna afin de surpasser un record Guinness établi il y a 9 ans à New York.

De 15h à 21h30, à l’angle de Sainte-Catherine Est et Champlain, tout le monde est invité à venir affublé d’un des costumes associés à la diva au fil des décennies.

Avertissement: pour que votre accoutrement soit comptabilisé, vous devez vous inscrire au préalable à villagemontreal.ca.

Puisque cet événement se veut inclusif, j’ai décidé de voir comment un gars ordinaire, qui n’aurait normalement pas d’affaire là, pouvait se «madonnaïser».

Le petit festival entourant cette tentative de record Guinness aura pour clou la performance sur une scène extérieure du personnificateur Jimmy Moore, qui se produira en Madonna en compagnie de huit danseurs à la manière de l'iconique Blond Ambition Tour.

J’ai donc demandé conseil à ce Jimmy Moore, qui compte 25 ans de métier, et que j’ai rejoint dans sa loge du Sky Pub, où il est artiste en résidence tous les jeudis à 22h.

«Pour les lecteurs du Journal de Montréal, j’ai choisi un déguisement abordable pour ne pas se ruiner en participant à ce record qui est quand même juste une occasion d’avoir du plaisir: le costume de Madame X», dit Jimmy Moore.

Qui donc? Madame X? «C’est un album de Madonna paru en 2019 où elle porte un cache-œil marqué d’un X.»

Mario Beauregard / Agence QMI

Ce cache-œil (que vous pouvez vous procurer dans un Dollarama) permet d’épargner du temps et des efforts parce que l’œil dissimulé, vous n’aurez pas besoin de l’arranger!

Un seul œil, avec le raffinement des sourcils au crayon, le mascara et les faux cils, c’est déjà assez compliqué!

Sacrifice: j’ai dû raser la barbe que j’arborais sans interruption depuis 13 ans afin d’offrir un canevas facial propice à l’art de M. Moore:

«Je vais prendre le chemin rapide: pas de cache-cernes, pas de contouring, juste du bon gros fond de teint épais et crémeux pour couvrir toute!»

Fond de teint, poudre libre, brume fixative, crayon sur le sourcil sans cache-œil, fond de teint par-dessus le bout du sourcil crayonné afin de créer l’illusion qu’il se virgulise, etc.

Je saurais probablement me «peinturer» la face avec du fond de teint et l’enduire de poudre, mais c’est tout.

Pour les faux cils, il faut quelqu’un qui connaisse ça. Même chose pour le rouge à lèvres. La perruque blonde est la pièce de résistance.

Mario Beauregard / Agence QMI

Je sursaute en me découvrant en Madonna. Ça ne me ressemble guère. Comme la Castafiore dans Tintin, je ris de me voir si belle en ce miroir.

«Non, pas de sourire!» me gronde Jimmy Moore.

«Madonna ne sourit pas. C’est une bitch!»

Madame X porte un imperméable gris ou noir (que vous trouverez dans une friperie) et des gants de dentelle noirs (qui évitent d’avoir à se décorer les ongles).

Je plaide par avance coupable à l’accusation de laxisme pour avoir évité la portion bas du corps du déguisement...

«Moi, je consacre des heures à ma préparation, c’est mon métier. De nos participants, on s’attend à de beaux déguisements et à une belle attitude pour rendre un bel hommage à Madonna.»

Le Village accomplira-t-il l’exploit escompté? Suspense... Qui peut garantir qu’il fera beau? Une chose est sûre: avec ou sans parapluie, il y aura beaucoup de Madonna par mètre carré dans le quartier, samedi prochain.