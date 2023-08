Jaroslav Halak a des demandes précises

À 38 ans, le gardien Jaroslav Halak n’a toujours pas déniché d’entente dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en vue de la saison 2023-2024.

Le joueur autonome a révélé qu’il souhaitait absolument obtenir la certitude d’être au moins le gardien numéro deux d’une équipe avant d’accepter un contrat.

«Je ne veux plus être le troisième gardien. Je regarde donc des clubs où je pourrais être le substitut. Mon scénario idéal serait un tandem 1A et 1B, mais ça va être difficile», a déclaré Halak dans un entretien avec le sport.sk.

L’an dernier, l’ancien du Canadien de Montréal a porté les couleurs des Rangers de New York. Il a maintenu un dossier de 10-9-5, un taux d’efficacité de ,903 et une moyenne de buts alloués de 2,72 en 25 parties.

Halak pensait en avoir fait suffisamment pour demeurer avec les Blueshirts, mais ces derniers ont décidé d’aller dans une autre direction.

«Au début, ils m’ont dit qu’ils étaient intéressés par une prolongation de contrat. Ils ont cependant décidé d’offrir un contrat à Jonathan Quick. C’est une business, j’ai vécu ça plusieurs fois», a raconté le vétéran.

Halak a aussi précisé qu’il s’attendait à obtenir un nouveau contrat d’ici les deux prochaines semaines et que la saison 2023-2024 pourrait bien être sa dernière dans la LNH.

Le Slovaque a 581 matchs d’expérience dans le circuit Bettman, lui qui a aussi porté les couleurs des Blues de St. Louis, des Capitals de Washington, des Islanders de New York, des Bruins de Boston et des Canucks de Vancouver. Il est d’ailleurs à cinq gains du prestigieux plateau des 300 victoires.

«C’est le succès de l’équipe qui est primordial. Cependant, je crois que cinq victoires c’est possible cette saison. Il s’agirait d’une grande satisfaction.»

De bons mots pour Slafkovsky

Halak a aussi été questionné sur le contingent de jeunes Slovaques qui ont récemment été repêchés dans les premières rondes des derniers repêchages.

«C’est formidable que nous ayons de jeunes hockeyeurs aussi bons, a-t-il dit. C’est une chose d’être repêché, mais c’est autre chose de s’établir dans la LNH. Je suis content que beaucoup de nos gars aient été choisis tôt. Nous devons toutefois continuer de travailler avec les jeunes.»

Martin Chevalier / JdeM

Lors de l’encan amateur de 2022, le Canadien a fait de Juraj Slafkovsky le tout premier athlète à entendre son nom. Halak pense qu’il a tous les éléments pour réussir.

«Il est encore très jeune, mais il sera plus fort et plus rapide. Je crois que l’année prochaine sera un tournant pour lui et qu’il connaîtra une belle carrière.»