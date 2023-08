Notre top 6 de l’Omnium Banque Nationale

L’Omnium Banque Nationale de Montréal a été ponctué par d’excellents matchs de tennis, mais également par d’autres événements survenus à l’extérieur des courts. Voici un top 6 des histoires qui ont retenu l’attention au stade IGA.

Leylah soulève la foule

Leylah Annie Fernandez a enfin signé ses premières victoires dans le tableau principal à Montréal. Elle a notamment offert tout un spectacle en surprenant la 11e tête de série, la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, mercredi. Devant un court central presque rempli de spectateurs survoltés, la gauchère de 20 ans a lancé qu’il s’agissait de son «match préféré», devant même sa finale au US Open en 2021. Son parcours a pris fin devant l’étonnante Américaine Danielle Collins, issue des qualifications.

-Mylène Richard

Getty Images via AFP

Le festival du bris et du bruit

La demi-finale entre Jessica Pegula et la première joueuses mondiale, Iga Swiatek, a été pour le moins étonnante, et on ne parle pas ici de Cotton Eye Joe qui a retenti dans les haut-parleurs en plein bris d’égalité en deuxième manche. On fait plutôt allusion au festival de bris de service auquel les deux joueuses se sont livrées. En tout, elles se sont échangé 19 bris, soit 11 pour Pegula et 8 pour Swiatek.

-Dave Lévesque

Getty Images via AFP

En quart de finale, dans la nuit de vendredi à samedi, Elena Rybakina et Daria Kasatkina se sont disputé le match le plus long de l’omnium féminin, un marathon de 3h27 min qui s’est terminé à près de 3h du matin. «J’ai été surprise de voir combien de gens sont restés. C’était peut-être un des meilleurs matchs du tournoi, on parle déjà que c’est un des meilleurs matchs de l’année sur le circuit», a souligné la directrice du tournoi, Valérie Tétreault.

-Dave Lévesque

Photo Martin Chevalier

Le fils de Victoria Azarenka a été plus populaire que sa mère lors du premier week-end. Après avoir joué au soccer avec des joueurs du CF Montréal, Leo a réussi à marquer deux buts durant un match de hockey-balle avec des vedettes de la LNH. Le jeune garçon de 6 ans au franc sourire, qui a son propre compte Instagram, a rapidement conquis le cœur des Québécois.

-Mylène Richard

Getty Images via AFP

Wozniacki revient

À 33 ans, Caroline Wozniacki a choisi de faire son retour sur le circuit de la WTA après une retraite de trois ans et demi et deux accouchements en disputant son premier tournoi à Montréal. La Danoise a semblé beaucoup s’amuser chez nous, autant sur le terrain qu’à l’extérieur du terrain. À cet égard, elle a remporté son premier match même si elle a semblé un peu rouillée par moments. Elle a toutefois frappé le mur Marketa Vondrousova.

-Dave Lévesque

AFP

En chute libre

Zhang Shuai espérait que le tournoi montréalais lui porte chance, mais ce ne fut pas le cas. La Chinoise de 34 ans a subi un 16e revers d’affilée, quand elle s’est inclinée au premier tour, mardi, face à Anna Blinkova. Zhang, qui est passée du 22e au 43e rang mondial cette saison, n’a pas gagné depuis février. Elle a toutefois goûté aux joies de la victoire en double à une occasion à Montréal.

-Mylène Richard