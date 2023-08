Pas de combat entre Zuckerberg et Musk

Le patron de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré que le combat d’arts martiaux mixte entre lui et le propriétaire de X, Elon Musk, n’aura finalement pas lieu.

«Je pense que nous pouvons tous constater qu’Elon n’est pas sérieux et qu’il est temps de passer à autre chose», a déclaré Zuckerberg sur ses réseaux sociaux.

«J’ai proposé une vraie date. Dana White [le président de l’UFC] a offert d’en faire une vraie compétition pour amasser des fonds pour une œuvre de bienfaisance. Elon ne veut pas confirmer une date et a dit qu’il a besoin d’être opéré. Il me demande maintenant un round d’entraînement dans ma cour arrière.»

«Si Elon devient un jour sérieux à propos d’une date et d’un vrai combat, il sait où me joindre. Entre-temps, je vais passer à autre chose. Je vais me concentrer sur la compétition et sur les gens qui prennent le sport au sérieux.»

En juin dernier, Musk a publié un message sur sa plateforme indiquant qu'il était «prêt pour un combat en cage» avec le patron de la société mère de Facebook et d'Instagram. Zuckerberg a répondu en publiant une capture d'écran du tweet avec la légende : «envoyez-moi l’adresse».

L’affrontement qui n’aura visiblement pas lieu aurait été assez inégal, considérant que Zuckerberg est un adepte d'AMM et qu’il a récemment remporté des tournois de jiu-jitsu. Musk a quant à lui avoué qu'il ne s'entraînait «presque jamais».