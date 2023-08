Prix des fournitures scolaires: le cauchemar de la rentrée pour les parents

Une mère monoparentale dépensera plus de 1000$ seulement en fournitures scolaires afin d’envoyer ses quatre enfants à l’école en septembre, des dépenses qu’elle doit échelonner sur plusieurs semaines pour tout acheter.

«Le coût de la vie est tellement cher, c’est rendu fou. Il faut que je me fasse un budget parce que je ne pourrais pas acheter tout d’une claque», admet Claudia Pelletier, de Rivière-du-Loup.

Le Journal l’a accompagnée dans ses derniers achats avant la rentrée. Elle prévoit un budget de 250$ par enfant et c’est sans compter les dépenses pour les vêtements.

D’ailleurs, dès la fin de l’année scolaire, la jeune mère dans la trentaine part à la chasse aux aubaines, ce qui lui permet d’économiser.

«J’en achète un peu chaque semaine, si je peux récupérer le matériel des autres années je le fais aussi et j’essaie d’acheter de la qualité. Comme un sac à dos, ça vaut la peine de payer un peu plus sinon tu vas le changer chaque année», raconte la maman qui verra son «petit dernier» commencer la maternelle l’an prochain.

Acheter en ligne pour économiser

Si pour certaines personnes acheter en magasin demeure plus rapide et plus facile, d’autres se tournent vers l’achat en ligne afin d’économiser et d’avoir plus de choix.

C’est le cas de Christine Jalbert, rencontrée à la sortie d’un magasin à Québec, qui, ayant quatre enfants à l’école elle aussi, préfère acheter en ligne plutôt que d’aller avec ses enfants, un par un, acheter les fournitures.

«J’achète la majeure partie des fournitures en ligne parce que, bien souvent, c’est moins cher et je peux passer juste une commande donc j’économise du temps et de l’argent», lance-t-elle.

«Au prix que c’est rendu, ça finit par coûter, chaque fois que tu peux économiser une couple de dollars tu le fais. Je viens acheter ce qui manque au magasin après, mais c’est décourageant à quel point c’est rendu cher juste pour envoyer tes enfants à l’école», a-t-elle ajouté.

Elle a d’ailleurs souligné qu’il ne faut pas compter tout ce qu’elle paye au cours de l’année avec les activités parascolaires et les lunchs qui grugent eux aussi le portefeuille avec quatre enfants, dont deux au secondaire.

Des dépenses, encore des dépenses

Aux cartables et aux crayons s’ajoutent également les vêtements et les souliers dont le prix est lui aussi touché par l’inflation.

Comme l’explique un père de famille dont les deux garçons sont au secondaire, c’est un poids qui s’ajoute dans la balance, surtout lorsque vient le temps de pratiquer un sport en particulier.

«Ça grandit vite à cet âge donc tu dois acheter des vêtements souvent. Les paires de souliers tu t’en sauves pas en bas de 50 ou 60$ et encore là. Les vêtements, c’est la même chose, tu essaies de ne pas trop acheter des marques parce que ça coûte un prix de fou», précise l’homme, qui désirait préserver l’anonymat.

«C’est pas facile en tant que parent quand tu dois expliquer à ton gars que son ami met du Nike ou peu importe, mais que toi tu n’as pas nécessairement les moyens d’acheter ça», a-t-il ajouté d’un air un peu gêné.

Il a d’ailleurs conclu en ajoutant qu’il tenait absolument à ce que ses fils pratiquent un sport, mais que l’équipement de soccer qu’il doit leur procurer presque chaque année commence lui aussi à peser dans la balance.

La liste des effets scolaires de Maylie, élève en 2e secondaire

1 sac à dos

Source: École secondaire de Rivière-du-Loup

EXEMPLES DE PRIX DU MATÉRIEL SCOLAIRE AU SECONDAIRE

30 onglets séparateurs: 17,94 $

Six cartables de 1 à 2,5 pouces: 69,93 $

Cinq crayons à pointe fine: 19,95 $

Ensemble de géométrie et compas: 33,99 $

Deux rubans correcteurs: 7,99 $

Une calculatrice de base: 7,99 $

Huit pochettes protectrices (duo-tang): 11,12 $

Deux crayons porte-mine et mines 07 mm: 7,99 $

Source: papeteriecie.ca