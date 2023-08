Problème de santé intime

Je me permets de vous écrire sur un sujet difficile, puisque je vis avec ce qu’on appelle communément le syndrome du côlon irritable. Je n’en suis pas encore à courir aux toilettes à toutes les demi-heures, mais je crains d’y arriver à plus ou moins long terme. J’arrive en fin trentaine et depuis ma grossesse il y a trois ans, mes symptômes ont augmenté.

Je ne me résigne pas à parler de mon problème avec mon conjoint car je crains sa réaction. Que ferait-il avec une femme qui ne peut plus retenir ses sphincters ? Je crains tellement de ne pas m’en sortir par ma seule volonté et je n’ai pas le courage voulu pour consulter. Je me lève avec l’angoisse au ventre, je passe ma journée au bureau en y pensant continuellement, et je me couche dans le même état. Je sais que ma mère et sa sœur ont souffert du même problème à une certaine époque de leur vie, mais comme elles ne sont plus là pour m’en parler, je panique littéralement.

Anonyme angoissée

Comme il y a eu des cas de syndrome du côlon irritable dans votre famille immédiate, une consultation médicale s’impose. Pourquoi craindre la réaction de votre conjoint au lieu de supposer qu’il aura envie de vous épauler dans cette épreuve si jamais vous étiez affectée ? Entretenir ainsi la peur en vous, c’est la meilleure façon de détraquer votre intestin, qui, en passant, est votre deuxième cerveau.