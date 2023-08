Rita Ora : Jennifer Lopez était son «inspiration» quand elle était jeune

Rita Ora a révélé que Jennifer Lopez était sa plus grande «inspiration» étant jeune.

Lors d'une récente interview avec Tatler, la chanteuse britannique a partagé qu'elle était ravie de ce qu'elle avait accompli dans sa carrière et a affirmé que Jennifer Lopez lui avait donné envie de persévérer.

La star de 32 ans a déclaré à la publication qu'elle était fière de ce qu'elle avait fait dans sa vie professionnelle, en particulier de ses chansons à succès et de sa longévité. «J'aimerais vraiment le reconnaître», a-t-elle déclaré.

AFP

L'interprète de «Let You Love Me» a indiqué qu'elle avait eu une carrière plus longue que «beaucoup» d'autres personnes. «Beaucoup de gens qui ont commencé en même temps que moi ont arrêté... J'essaie toujours de trouver des petits coins et des petites fissures qui fonctionnent pour moi, a-t-elle expliqué. Et cela vient de mon inspiration, qui quand j'étais jeune, était Jennifer Lopez, des femmes dont on attendait qu'elles ne réussissent pas aussi bien qu'elles l'ont fait. Des outsiders.»

Rita Ora s'est fait un nom en 2012 lorsqu'elle a figuré sur le single «Hot Right Now» de DJ Fresh, qui a atteint le numéro un au Royaume-Uni. Elle a sorti son premier album, Ora, la même année.