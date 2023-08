Stade IGA : le toit doit être une priorité pour Montréal selon Legault

Chaque année, la météo rappelle l’importance de construire un toit au Stade IGA pour l’Omnium Banque Nationale.

La première journée du tournoi à Montréal a été particulièrement touchée avec de nombreux reports. Et bien sûr samedi soir, lorsque la demi-finale entre Elena Rybakina et Liudmila Samsonova a été déplacée à dimanche après-midi.

En entrevue avec Frédérique Guay et Richard Legendre, le premier ministre du Québec François Legault a commenté le dossier du toit. Voyez l'entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.

«C’est quelque chose qu'on doit regarder. Il faut aussi en discuter avec Valérie Plante. Il faut que ce soit la priorité pour la ville de Montréal», a indiqué M. Legault.

«Il y a beaucoup de demandes pour les infrastructures sportives. Nous avons promis en campagne électorale de mettre 1,5 milliard $ [NDLR sur une période de 10 ans] et nous devons décider avec les municipalités quelles sont les priorités.»

En conférence de presse dimanche, Valérie Tétreault reconnaît que le temps presse pour le tournoi.

«Même si ce n’est pas un standard qui est imposé par les circuits, il y a de plus en plus de tournois 1000, de la même catégorie que nous, qui ont un toit rétractable et ça met de la pression.»

La directrice du tournoi de Montréal estime que ça fait partie d’une réflexion plus large sur l’avenir du stade.

«Rien ne dit que ça ne sera pas obligatoire un jour, a-t-elle convenu. Notre stade est vieillissant, il date de 1996 et il y a une grosse réflexion à avoir. À la minute où ça sera imposé, ça ne sera pas là qu’il faudra commencer à y penser.»

Pour François Legault, il faut toutefois trouver une utilité au toit au-delà du tournoi qui ne dure qu’une dizaine de journées.

«Déjà nous avons le Stade olympique sur lequel nous travaillons et qui coûte cher», a lancé le premier ministre à la blague pour conclure sur le dossier.

Avec des informations de Dave Lévesque.