Une édition record pour le défilé de la Fierté à Montréal

Le défilé de la Fierté qui est finalement de retour dans les rues de Montréal dimanche après-midi, après avoir été annulé l’an dernier à la toute dernière minute, est déjà qualifié d’historique par les organisateurs.

Plus de 15 500 personnes défilent actuellement sur le boulevard René-Lévesque, à Montréal, un record dans l’histoire du festival Fierté Montréal.

En tout, 192 cortèges défileront pendant près de trois kilomètres afin de rejoindre le Village. Et c’est sans compter les centaines de gens massés tout le long du boulevard afin de voir les différents groupes de danse, DJ ou autres performances artistiques.

« On veut commémorer les luttes et les victoires du passé. Mais il y a encore beaucoup d’injustices envers les communautés 2SLGBTQIA+ ici et ailleurs. C’est pour ça qu’on continue à se battre », a mentionné le directeur général de Fierté Montréal, Simon Gamache, peu avant le coup d’envoi du défilé.

L'an dernier, le défilé avait été annulé le matin même en raison d'un cafouillage entourant un manque d'effectif de sécurité.

« L’an dernier, on s’est ennuyé de la parade. Et là c’est de retour ! » s’est exclamée la mairesse de Montréal, Valérie Plante, lors d’un point de presse.

Fierté Montréal a revu son organisation cette année et a fait appel 200 employés, en plus des 150 bénévoles.

Le défilé clôt la 17e édition du festival Fierté Montréal, qui se tenait depuis le 3 août dernier dans la métropole.

Plus de détails suivront...