Capitals: une embauche qui rend Ovechkin optimiste

Le capitaine des Capitals de Washington, Alex Ovechkin, croit que l’arrivée de l’entraîneur-chef Spencer Carbery permettra à l’équipe de rebondir en 2023-2024.

Le vétéran de 37 ans a spécifié que l'expérience du nouveau venu, qui a été le pilote pendant trois ans du club-école de la Ligue américaine, les Bears de Hershey, représente un atout.

«Nous le connaissons déjà et nous avons une excellente relation avec lui, a déclaré Ovechkin, lors d’un entretien avec le média russe Sport-Express. J’étais heureux de son embauche, car il me connaît. Il connaît plusieurs gars dans notre équipe qui ont joué à Hershey. Je ne crois pas qu’il y aura des problèmes avec lui.»

Carbery a été embauché pour remplacer Peter Laviolette à la barre des Caps le 30 mai dernier. Il a œuvré comme adjoint à l’entraîneur-chef chez les Maple Leafs de Toronto lors des trois dernières saisons. L’homme de 41 ans a dirigé les Bears de 2018 à 2021.

L’an passé, les Capitals ont raté les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2013-2014. Ils ont maintenu un dossier de 35-37-10 et pris le sixième rang de la section Métropolitaine.

«Durant la dernière campagne, nous avions tellement de blessés, a dit Ovechkin. [Nicklas] Backstrom et Tom Wilson sont revenus seulement à la mi-saison. C’était difficile après leur retour. Ça nous a pris du temps pour nous adapter. Je pense que ça va être correct cette année. Nous allons être à notre forme optimale en début d’année. Ce qu’il y a de plus important, c’est que nous serons en santé.»

Être à son mieux au bon moment

Ovechkin a aussi révélé sa mentalité à l’approche du camp d’entraînement.

«J’amorce toujours le camp à moins de 100% de ma forme physique, je dirais à 60%. Cela me permet de me mettre en forme pendant le camp et de l’être pendant la saison.»

En 2023-2024, Ovi disputera sa 19e saison dans la Ligue nationale. Celui en quête du titre du meilleur buteur de l’histoire du circuit a amassé 822 buts et 663 aides, pour 1485 points en 1347 rencontres jusqu’à maintenant dans la meilleure ligue de hockey au monde.