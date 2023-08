Ces célébrités qui ont fait de la prison

Certains touchent le fond du baril avant d’atteindre le sommet, alors que d’autres empruntent plutôt le chemin inverse. Chose certaine, la prison est une escale plus courante qu’on se l’imagine dans le monde du vedettariat.

Le rappeur canadien de renommée mondiale Tory Lanez s’est tout récemment fait montrer le chemin du pénitencier, où il devra purger une peine de 10 ans pour avoir tiré dans le pied de la chanteuse Megan Thee Stallion, en 2020. Découvrez quelles autres célébrités ont aussi eu à «faire du temps», à la suite de démêlés avec la justice.

Mark Walhberg, avant les «good vibrations»

Mark Wahlberg a eu son lot de problèmes avant d’être promu au rang de vedette avec Marky Mark and the Funky Bunch. L’acteur fut arrêté à l’âge de 16 ans pour avoir violemment attaqué un homme d’origine vietnamienne, ce qui lui a valu une accusation de tentative de meurtre.

Les avocats des deux partis se sont entendus sur des charges moindres, et Wahlberg n’aura finalement purgé que 45 jours de sa sentence de deux ans pour cette attaque qui fut qualifiée de raciste.

AFP

Tim Allen, le père Noël qui vendait sa neige

Alors qu’il était dans la mi-vingtaine, Tim Allen s’est fait arrêter à l’aéroport de Kalamazoo/Battle Creek, dans le Michigan, avec plus d’un demi-kilo de cocaïne en sa possession.

Le père Noël adoré d’Hollywood s’est évité une possible peine à perpétuité en acceptant de balancer les gens qui étaient impliqués avec lui dans le trafic de la substance.

Allen n’aura passé que deux ans et quatre mois sous les verrous, avant d’être libéré sous conditions.

Trois heures de prison pour Khloe Kardashian

Adriana M. Barraza/WENN.com

La vedette de télé-réalité peut dire merci au système carcéral américain et à ses prisons surpeuplées. Celle qui devait passer 30 jours à l’ombre, en 2008, pour avoir brisé les conditions imposées à la suite de son arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies fut libérée après trois heures seulement, dû à la surpopulation dans la prison du comté.

Sean Penn

Mieux vaut se tenir loin de l’acteur s’il passe une mauvaise journée au boulot. En 1987, un employé du plateau de tournage du film Colors l’a appris à ses dépens lorsque Penn l’a roué de coups lors d’une journée de tournage. L’acteur a purgé la moitié de sa peine de 60 jours avant d’être libéré.

Pas d’impôts pour Wesley Snipes et Lauryn Hill

Lauryn Hilh et Wesley Snipes sont de ceux qui ont déjà refusé que les mains du gouvernement viennent jouer dans leur porte-monnaie. Ce dernier a omis de déclarer un montant de plus de 20 M$ en fournissant un rapport d’impôts, ce qui lui a valu 2 ans et demi derrière les barreaux. Il a retrouvé sa liberté en 2013.

Lauryn Hil a pour sa part passé trois mois à l’ombre pour évasion fiscale et a dû rembourser un peu plus de 1,2 M$ à l’État.

Robert Downey Jr.

AFP

Avant de combattre Thanos avec son costume en acier, l’acteur a dû vaincre ses propres démons. En 1999, Downey Jr. a écopé d’une peine de trois ans pour des infractions en lien avec les stupéfiants et pour avoir omis de se présenter à ses dates de cour.

T.I.

En 2007, le rappeur d’Atlanta s’était fait arrêter pour des infractions reliées aux armes à feu. Certains se souviendront de son émission, T.I.’s Road to Redemption, dans laquelle il utilisait les 45 jours de liberté qui lui restaient pour rencontrer des jeunes à risque et les convaincre d’emprunter un autre chemin que celui du crime.

Lil Wayne

En 2007, une arme à feu prohibée fut saisie dans l’autobus de tournée du célèbre rappeur. Trois ans plus tard, il a été déclaré coupable de cette infraction et a purgé huit des dix mois initialement prévus à sa sentence.

Plus près de chez nous

Geneviève Sabourin

Avec plus de chefs d’accusation que d’apparitions au grand écran, son parcours mérite d’être souligné. Après avoir passé un séjour de six mois à la tristement célèbre prison de Rikers Island pour avoir harcelé l’acteur Alec Baldwin, l’actrice déchue a récidivé, 10 ans plus tard, en causant une scène au palais de justice de Longueuil.

Elle avait, pour l’occasion, menacé un constable spécial qui tentait de l’expulser de la salle de cour après que la juge eut perdu patience, elle qui était constamment interrompue par la prévenue.

Claude Dubois, un habitué des «ballounes»

Joël Lemay / Agence QMI

Le chanteur québécois s’est fait pincer trois fois entre 1984 et 2014 alors qu’il conduisait avec les capacités affaiblies par l’alcool. Pour ses deux premières frasques, Dubois n’avait écopé que de quelques centaines de dollars d’amende, mais il ne s’en est pas aussi bien sorti la troisième fois.

En raison de ses antécédents en la matière et du fait que ses enfants étaient à bord du véhicule lors de son arrestation, la juge n’avait d’autres choix que de lui pointer le chemin des cellules. Il a donc purgé une peine de 90 jours de façon discontinue, en passant quatre jours par semaine derrière les barreaux.