Chute au Grand Canyon: un ado tombe en voulant éviter de ruiner des photos

Un adolescent de 13 ans a évité la mort de justesse après avoir perdu pied en voulant se tasser de la voie pour laisser des touristes prendre une photo devant le Grand Canyon en Arizona, chutant d’une trentaine de mètres.

«Après la chute, je ne me souviens de rien. Je me souviens juste de m'être un peu réveillé et d'avoir été à l'arrière d'une ambulance et d'un hélicoptère et d'être monté dans un avion et d'être arrivé ici», a relaté le jeune Wyatt Kauffman en entrevue avec la chaîne de télévision KPNX de Phoenix, a rapporté la BBC lundi.

Mardi dernier, l’adolescent profitait d’un voyage familial en visitant la rive nord du Grand Canyon, en Arizona, lorsqu’il se serait tassé de la voie pour laisser la place à des touristes qui voulaient prendre des photos.

C’est alors que le jeune homme originaire de Dakota du Nord aurait perdu pied, chutant d’une trentaine de mètres.

Cela aura pris deux heures à une dizaine de secouristes du parc national pour parvenir à hisser l’adolescent hors de danger, après avoir établi qu’un sauvetage par hélicoptère ne serait pas possible en raison du terrain, a poursuivi le média britannique.

Malgré des blessures sérieuses, dont neuf vertèbres brisées, une rupture de la rate, une main cassée et un affaissement d’un poumon, le jeune homme aurait déjà obtenu son congé de l’hôpital.

«Nous avons juste de la chance de ramener notre enfant à la maison dans une voiture sur le siège avant plutôt que dans une boîte», a confié le père du garçon, Brian Kauffman, en se disant «extrêmement reconnaissant pour le travail de chacun» dans le sauvetage de son fils.