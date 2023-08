ComédieHa! de Michel Courtemanche: de la redondance chez les vétérans

Le vent de renouveau apporté par les plus jeunes humoristes dimanche lors du Gala ComédieHa!, animé par Michel Courtemanche, fut grandement rafraîchissant. Probablement parce que trois des vétérans à prendre la parole, dont l’animateur, faisaient également partie du Gala présenté 24h avant celui-ci.

Martin Petit, qui était aussi du Gala de la veille pour un sketch inspiré de la défunte série Les pêcheurs, a sauvé la face de ses collègues plus expérimentés. Avec son humour cinglant et toujours aussi bien adapté à notre époque, l’habitué des grandes scènes a partiellement fait oublier les problèmes techniques de l’animation et les transitions qui s’éternisaient entre les numéros.

Deux soirs de suite?

Réal Béland foulait les planches de la scène du Grand Théâtre pour une deuxième soirée consécutive. Même s’il était accompagné dimanche par Didier Lucien et que le numéro n’était pas le même, le fait de voir le même humoriste, sur la même scène, deux soirs en deux, lors du même festival, est simplement redondant.

Photo Agence QMI Photographe René Baillargeon

Les spectateurs semblent avoir apprécié la prestation, mais il y a raison de croire que les rires préenregistrés avant le spectacle, pour agrémenter la version de celui-ci qui sera disponible en streaming, seront mis à profit.

Mario Jean suit mal l’air du temps

Ce vétéran est encore cher au cœur des Québécois et l’accueil qu’il a reçu l’a démontré. Ce dernier semblait également ravi de retrouver ces partisans.

Cependant, bien qu’il ait adapté les thèmes de ses blagues pour les rendre d’actualité, le fond n’en restait pas moins qu’on finissait par se faire servir des stéréotypes à propos des rôles des sexes de façon comique.

La réaction de la foule, lorsque l’humoriste a poussé un gag qui faisait allusion au désir des femmes d’avoir un bel aspirateur, fut fort intéressante à constater. Détrompez-vous, la foule a ri. Mais derrière chaque personne qui riait s’en trouvait une qui hochait la tête en soupirant, signe que ce genre d’humour n’a plus le même effet sur les plus jeunes.

Une éternelle idole

Claude Legault, qui a reçu un chaleureux accueil lorsqu’il a fait face à la foule du Grand Théâtre, a sorti son côté comique ce soir, aux côtés de Michel Courtemanche. Lorsqu’ils présentaient Les nouvelles macabres en incarnant deux journalistes télé, on pouvait sentir la complicité entre les deux amis de longue date.

Mariana à la rescousse

Mariana Mazza a accepté de pallier l’absence de Marc Dupré, qui avait un empêchement, en fin de soirée.

La foule avait l’air plus que satisfaite de cet échange lorsque Michel Courtemanche l’a présentée.

L'humoriste a interprété un numéro de son spectacle solo Impolie, au grand plaisir des spectateurs, qui semblaient être assoiffés de vulgarité juste avant la tombée du rideau.

Cruellement honnête

Photo Agence QMI Photographe René Baillargeon

Moins connu du grand public, David Beaucage a livré une prestation impeccable. Sa vision de la distinction entre les différents groupes à l’intérieur du showbiz québécois a été tout simplement parfaite. N’ayant pas peur de narguer les ex-starlettes de télé-réalité qui «s’accrochent de toutes leurs forces » à leur rêve de célébrité, tout en trottant du côté de l’autodérision, on sentait que le jeune humoriste était sur son X sur scène.

Son charisme et les images, bien que simplistes, projetées sur les panneaux de la scène, se sont bien mariés pour ajouter du dynamisme à son humour.

De son côté, le Franco-Ontarien Alexandre Bisaillon a aussi offert une solide prestation. Avec des thèmes qui rejoignaient les membres du public aux carrières plus établies, en parlant de l’achat de son premier bateau, apprêtés à la sauce de sa génération, en évoquant son petit appartement dans le quartier Hochelaga à Montréal, tous en ont eu pour leur argent. Sans contredit un nom qu’on risque d’entendre souvent dans un futur très rapproché.

Un coup de coeur

Enfin, l'humoriste Christophe Dupéré arrive avec son air décontracté et son humour de pince-sans-rire, puis il n’a pas craint de répondre du tac au tac aux partisans qui pensent pouvoir se faire remarquer et atteindre les sommets du monde de l’humour simplement en étant incohérents et bruyants pendant le spectacle des autres. Pour ensuite reprendre, avec le calme qu’on lui connaît, et s’approprier la foule.

Sa façon d’amener des sujets qui reviennent souvent, comme la famille et les responsabilités, était originale, crue par moment, mais, toujours de bon goût.

Christophe Dupéré gagne la palme pour avoir obtenu le meilleur ratio rires/minutes lors de sa prestation.