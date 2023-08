Un concert gratuit de l'OSM à l'Esplanade du Parc Olympique

Incontournable rendez-vous des amateurs de musique classique, l'OSM offrira un grand concert gratuit intitulé Promenade au musée sur des airs d’opéra mercredi à l’Esplanade du Parc Olympique.

C’est à un tour de grands airs d’opéra que le public est convié par le maestro Rafael Payare à l’occasion de ce grand concert. Les spectateurs pourront notamment entendre la mezzo-soprano Isabel Leonard, Carmen fantasie de Waxman, d’après Bizet et interprétée par la violoniste Bomsori, ainsi que Tableaux d’une exposition de Moussorgski.

Magalie Lépine-Blondeau, porte-parole de la dixième édition de la Virée classique pour une deuxième année, souligne d’emblée le caractère spécial de la soirée de mercredi. «Le coup d’envoi est toujours très impressionnant, puisque des milliers de personnes se réunissent en plein air pour écouter l’orchestre. Cette année, on peut s’attendre à un périple musical dans les plus belles villes d’Europe.»

En plus de ce concert gratuit, la Virée classique OSM proposera du 16 au 20 août plus de 26 concerts en salle et plusieurs activités gratuites. Le public pourra entre autres admirer des talents de la trempe de Charles Richard-Hamelin, Jeremy Denk, Dina Gilbert et l’Ensemble Obiora.

«Pendant quelques jours, le cœur de Montréal vibrera au son de la musique classique, renchérit Magalie Lépine-Blondeau. Il y aura plus d’une centaine d’activités gratuites ou à petits prix. Collectivement, on a choisi d’investir dans notre culture de façon à se raconter, et à ce que notre histoire s’inscrive dans le monde. Tout ça prend son sens si on la consomme. L’Orchestre symphonique de Montréal, qui est un des meilleurs au monde, est aussi le nôtre. La Virée classique permet à tout le monde d’en profiter.»

Axée sur l’accessibilité, la Virée classique OSM est à la fois une main tendue vers plusieurs publics – entre néophytes et mélomanes –, mais aussi, au décloisonnement des genres. Loin de se contenter des grands classiques, l’événement mise plutôt sur les découvertes, notamment entre jazz, musiques de film et différentes cultures.

«Les concerts donnés durant la Virée classique brisent un peu les conventions protocolaires. On assiste plus à une fête!», conclut la porte-parole de l’événement.

La Virée classique se tiendra du 16 au 20 août. Pour toutes les informations, c’est ici.