COVID-19: 75 % des Canadiens ont acquis une immunité

En mars 2023, les trois quarts des Canadiens présentaient une immunité due à l'infection contre le SRAS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19, selon une étude publiée lundi dans le Journal de l’Association médicale.

Le Groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 (GTIC) a ainsi estimé le nombre de personnes qui ont développé des anticorps spécifiques au COVID-19, que ce soit par l'infection elle-même ou grâce à la vaccination.

Pour ce faire, les chercheurs ont analysé 900 000 échantillons sanguins provenant d’adultes, de partout au pays.

Les données ont ensuite été analysées selon trois périodes: la pré-vaccination (mars 2020 à novembre 2020), le déploiement des vaccins (décembre 2020 à novembre 2021) et les vagues d’Omicron (décembre 2021 à mars 2023).

Les résultats montrent qu’au cours des deux premières phases de la pandémie, peu de personnes au Canada avaient des traces dans le sang d'une infection par le SRAS-CoV-2: moins de 0,3 % en mai 2020 et seulement 9 % en novembre 2021.

«Malgré une couverture vaccinale élevée au Canada, le taux d'infection a augmenté rapidement avec le variant Omicron extrêmement contagieux», a expliqué le Dr Bruce Mazer, codirecteur de l'étude, directeur scientifique associé, Stratégie au GTIC et chercheur principal à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill.

Après six mois de circulation du variant Omicron au Canada, à la mi-juin 2022, le taux d’immunité acquise par la population par l’infection est passé à 47 %, avec une augmentation mensuelle moyenne de 6,4 % par mois. Elle a finalement atteint plus de 75 % en mars 2023.

«Pendant la phase Omicron, les taux d'immunité acquise par l’infection ont augmenté plus rapidement dans les groupes d'âge plus jeunes et dans les provinces de l’Ouest du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique», a ajouté le Pr David Buckeridge, également codirecteur de l'étude.

En mars 2023, environ 80 % des adultes âgés de 18 à 25 ans présentaient des traces d'une infection antérieure. Ce chiffre est à comparer à environ 75 % des personnes âgées de 25 à 39 ans, 70 % des personnes âgées de 40 à 59 ans et 60 % des personnes âgées de 60 ans et plus.

L’étude révèle que le taux d'augmentation de la séroprévalence acquise par l’infection «a considérablement ralenti depuis le printemps 2023, bien qu'il continue d'augmenter, en particulier chez les adultes plus âgés».