David Krejci imite Patrice Bergeron

Après le Québécois Patrice Bergeron quelques jours auparavant, le vétéran David Krejci a annoncé sa retraite du hockey professionnel, lundi.

Le patineur de 37 ans a donc mis un terme à une carrière prolifique marquée par la conquête de la coupe Stanley de ses Bruins de Boston au printemps 2011. Choix de deuxième tour des Oursons au repêchage de 2004, le Tchèque a uniquement joué pour cette organisation dans la Ligue nationale de hockey. S’il n’a jamais franchi le plateau des 30 buts en une saison, Krejci s’est avéré un excellent fabricant de jeux, le pivot amassant 555 mentions d’aide en 1032 matchs.

«Quand j’ai été sélectionné, je ne pensais jamais que j’allais travailler avec des gens aussi engagés et déterminés qui nous mèneraient vers trois présences en finale et une victoire en 2011, a-t-il déclaré. J’ai tissé d’excellents liens d’amitié au sein de cette organisation. Vous avez toujours été là lorsque j’en avais besoin et je serai présent pour vous.»

L’ancien numéro 46 a remercié quantité de gens l’ayant aidé, incluant sa famille, les partisans et les entraîneurs qui l’ont supervisé. Il a certes eu de bons mots à l’endroit de ses ex-coéquipiers.

«Je fus tellement chanceux de me retrouver dans de nombreuses excellentes équipes et de jouer avec plusieurs bons hockeyeurs, a-t-il souligné. Vous commencez avec des collègues, mais à la fin, ils sont devenus vos amis et je suis fier d’avoir rencontré quelques-uns de mes amis les plus proches au fil des ans. Ce fut la meilleure partie du sport.»

Vide à combler

L’avenir de Krejci demeurait au cœur des rumeurs depuis la fin du parcours éliminatoire des Bruins, surpris au premier tour par les Panthers de la Floride après une récolte de 135 points en saison régulière. Le principal concerné avait laissé planer l’incertitude, d’autant plus qu’il a passé la campagne 2021-2022 dans son pays natal avant d’effectuer un retour à Boston.

De son côté, Bergeron s’est retiré à la fin juillet, de sorte que Brad Marchand sera le principal leader du club après le départ de son coéquipier de longue date.

–Le joueur de centre tchèque a disputé les finales de 2013 et de 2019. Son sommet personnel à vie pour une campagne est de 73 points, établi en 2008-2009 et reproduit 10 ans plus tard. Au cours du parcours menant au titre des Bruins en 2011, il s’est distingué avec 23 points en 25 sorties.