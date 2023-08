Entrées clandestines: un détour par le Canada de plus en plus populaire

Les photos de migrants entassés dans des voitures de passeurs risquent de devenir une «nouvelle normalité» puisqu'ils sont de plus en plus nombreux à préférer notre frontière pour entrer clandestinement aux États-Unis plutôt que celle du Mexique.

Déjà, plus de 4000 personnes ont été interceptées depuis octobre par les patrouilleurs américains dans le secteur de Swanton, qui borde le Québec. C'est plus que dans les six dernières années combinées, selon Robert Garcia, chef dudit secteur de la United States Border Patrol.

«Il y a des passeurs qui commencent à s’implanter, des réseaux qui se forment, et après ça fait boule de neige», prévient Alexandre Couture Gagnon, professeure en sciences politiques à l’Université du Texas Rio Grande Valley.

Comme le révélait notre Bureau d'enquête hier, huit Mexicains et un Guatémaltèque ont ainsi été retrouvés dans le coffre d’un petit VUS dans le Vermont en juin, après avoir vraisemblablement payé pour franchir la frontière à partir de l’Estrie.

La majorité était arrivée au Canada via l’aéroport de Toronto ou de Montréal dans les jours précédant leur traversée aux États-Unis, sur les conseils de personnes rencontrées en ligne.

Autrement dit, le Canada n’était qu’une escale avant leur destination finale.

PHOTO TWITTER, Chief Patrol Agent Robert Garcia

Une pratique dangereuse

Au Texas, où Mme Gagnon Couture réside, les passeurs entassent depuis longtemps les migrants les uns sur les autres dans des véhicules pour les éloigner de la frontière rapidement.

«Dans quelques années, ça deviendra aussi la nouvelle normalité [à la frontière nord]», entrevoit la professeure originaire du Québec.

Cette pratique périlleuse a mené à de nombreuses tragédies, dont la mort de 53 migrants l’été dernier dans un semi-remorque non réfrigéré.

Un détour vers le nord

Selon les experts, la hausse des entrées irrégulières aux États-Unis via le Québec est attribuable en partie à une entente qui permet aux Mexicains de venir au Canada sans visa.

C’est que le trajet via notre pays apparaît particulièrement attrayant alors que la frontière avec le Mexique est plus difficile que jamais à franchir.

Entre le mur de 9 m érigé par Trump, les barbelés, la présence des cartels, la chaleur et la violence omniprésente, les dangers sont nombreux, et les chances de réussite, très minces.

PHOTO TWITTER, Chief Patrol Agent Robert Garcia

«Comparativement, passer par le Canada peut sembler plus facile, moins dangereux, et possiblement moins cher», poursuit Mme Couture Gagnon, spécialiste des politiques migratoires.

L’afflux soudain de migrants à la frontière nord a néanmoins surpris les patrouilleurs américains, qui ont été obligés d'en transférer certains au Texas, puisque les centres de détention débordaient, et de demander du renfort à leurs collègues en février dernier.

Plus de 2 millions de personnes ont franchi la frontière des États-Unis de façon irrégulière dans les 12 derniers mois, selon des statistiques du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis.