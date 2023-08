Hommage tardif à un papa!

C’est par le pluvieux samedi du 17 juin, en lisant la chronique de Stéphane Laporte dans La Presse+, que je me mets à penser à mon propre père, puisqu’il rend hommage au sien. Laporte a l’honnêteté de dire que son père est décédé depuis 24 ans, sans dire si c’est la première fois qu’il ose parler de lui officiellement. N’empêche, moi non plus je n’ai pas souvent parlé du mien depuis son décès il y a dix ans.

Dix ans qui m’ont permis de découvrir plein de choses à propos de celui dont on m’avait dit qu’il avait quitté ma mère deux ans après ma naissance. Celui dont ma mère et ma grand-mère m’avaient dit tant de mal pour que je le déteste. Je ne l’ai retrouvé que quelques mois avant son décès, grâce à une cousine qui m’avait prié d’aller le voir sur son lit de mort.

Je suis heureux d’avoir accepté cette invitation, car autrement, je n’aurais jamais su qu’il avait été éjecté de la maison parce que ma grand-mère le trouvait minable, indigne de sa fille, et que ma mère, incapable de s’affranchir de la sienne qui la menait par le bout du nez, avait accepté d’obéir à ses diktats à cause de son portefeuille bien garni.

Mon père est décédé d’un cancer. Dieu ait son âme ! Mon ultime rencontre avec lui m’a permis de le présenter à ma blonde et à mes deux garçons. C’est peu, mais c’est toujours ça de pris. Ce fut difficile par la suite de révéler cela à ma mère qui m’interdisait d’en parler à mémé sous peine de mort, mais comme mémé est morte depuis deux ans, nos relations se sont heureusement adoucies.

Je m’adresse à tous les enfants de couples séparés à qui je voudrais éviter les jugements tout faits à propos d’un de leurs géniteurs. Prenez le temps de bien creuser l’affaire avant de prendre parti contre celui ou celle dont vous n’avez jamais entendu la version. Dans mon cas, ça a adouci la suite de ma vie ainsi que celle de mes enfants, même s’il fut difficile d’en convaincre ma mère.

Un homme libéré

Les relations humaines conduisent parfois à des culs-de-sac destructeurs, dont les aînés auraient pu éviter les conséquences désastreuses aux plus jeunes, s’ils avaient usé plus adéquatement de leur jugement. Mais l’important ici est que vous ayez pu connaître la vérité avant qu’il soit trop tard.