Il faut doubler l’aide aux parents pour l’achat de matériel scolaire, propose QS

Comme le prix élevé des cartables et des crayons représente un cauchemar pour de nombreux parents à l’approche de la rentrée des classes, Québec solidaire propose de doubler l’aide financière pour l’achat de matériel scolaire.

«Cette rentrée est la plus coûteuse de l’histoire pour les parents québécois, car l’inflation a un impact très important sur le coût du matériel scolaire», déplore la députée de Québec solidaire Ruba Ghazal. «Et c’est sans compter les vêtements que les parents doivent acheter parce que les enfants grandissent.»

À l’heure actuelle, le montant du supplément pour l’achat de fournitures scolaires que reçoivent les parents est de 115$, pour chaque enfant de 4 à 16 ans. Pour cette année, cette somme a été versée en juillet en même temps que le versement de l’Allocation famille.

La députée solidaire plaide donc pour que le gouvernement donne aux parents un autre montant de 115$ par enfant au mois de septembre, pour les aider à «absorber le coup» que représentent pour eux les dépenses liées à la rentrée. En tout et pour tout, les parents auraient donc reçu une somme de 230$.

«C’est assez facile de verser l’argent, comme il y a déjà un mécanisme pour le faire, explique-t-elle. Ce n’est pas aussi compliqué que de créer une allocation qui n’existe pas.»

Par ailleurs, Mme Ghazal n’exclut pas de proposer que cette aide financière supplémentaire soit en plus pérennisée, même si sa requête vise d’abord à répondre à un besoin urgent. «Si l’inflation ne baisse pas, ça pourrait devenir un montant récurrent pour que les parents ne se retrouvent pas chaque année avec des coûts faramineux. Mais pour l’instant, notre proposition ne concerne que cette année», dit-elle.

Instauré en 2017, le supplément pour l’achat de fournitures scolaires s’adresse à environ 1,1 million d’enfants. En 2022, cette mesure coûtait 125,2 M$ à l’État.

Selon Statistique Canada, l’indice des prix des produits de pâtes et papier a augmenté de 21,2% entre octobre 2021 et octobre 2022. Les produits en plastique et en caoutchouc ont quant à eux essuyé une hausse de 12,6%.