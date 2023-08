Jason Momoa demande au public de ne pas se rendre à Maui

Jason Momoa a encouragé ses fans à ne pas se rendre à Maui alors que l'île se remet d'incendies dévastateurs qui ont tué plus de 90 personnes.

La semaine dernière, des feux causés par la sécheresse et les vents d'ouragan ont balayé la ville historique de Lahaina, détruisant de grandes parties de la ville et faisant de nombreux morts.

La star hawaïenne a averti sur Instagram ceux qui ont réservé des voyages ou envisagent de visiter l'île qu'il valait mieux ne pas y aller. « Maui n'est pas l'endroit pour passer vos vacances en ce moment, a-t-il écrit. NE VOYAGEZ PAS À MAUI. Ne vous dites pas que votre présence est nécessaire sur une île qui souffre aussi profondément. Mahalo à tous ceux qui ont fait un don et montré aloha à la communauté en cette période de besoin. »

La star de Vaiana, Auli'i Cravalho, a partagé un message similaire exhortant les gens à faire preuve de considération pour les habitants confrontés aux terribles conséquences des incendies. « NE VOYAGEZ PAS À HAWAI'I À MOINS QUE VOUS N'APPORTIEZ DE L'AIDE... Vos vacances peuvent attendre, a-t-elle écrit. Je me sens abasourdie et au bord des larmes à chaque fois que j'en parle. De toutes les catastrophes naturelles auxquelles nous avons été confrontés ; tremblements de terre, ouragans, tsunamis et inondations... dire que nous étions sous-préparés à cette catastrophe est un euphémisme. »

Jason Momoa a également pleuré la « pire catastrophe qu'(il) vécue jusqu'à présent » et a juré d'aider à reconstruire Lahaina. Il a encouragé ses fans à faire un don au Hawaii Community Foundation Maui County Strong Fund.

Les commentaires des stars ont été repris dans les directives officielles du gouvernement américain, qui déconseille les voyages non essentiels.

En plus des décès enregistrés, 1 000 personnes sont toujours portées disparues. Beaucoup d'autres ont été évacuées.