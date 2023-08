La neige de l’hiver dernier à Montréal n’a pas encore fini de fondre et une partie n'a jamais fondu depuis dix ans

À Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Croyez-le ou non, les quelque 14 millions de mètres cubes de neige ramassés de l’hiver dernier à Montréal n’ont pas encore fini de fondre même si des ouvriers la concassent avec des excavatrices et des bulldozers pour accélérer la liquéfaction, a pu constater notre chroniqueur.

Nous sommes à la mi-août et, malgré la canicule du début de l’été et les récentes semaines de « flotte », certains amoncellements de neige n’ont pas encore disparu.

Un deuxième été complet serait probablement nécessaire pour venir à bout du petit Himalaya de glace au pied de la falaise de la carrière Francon, un parc municipal méconnu du public enclavé dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Presque la moitié de la neige ramassée dans la métropole aboutit dans ce canyon artificiel après un saut de l’ange en bas d’une falaise de quelque cent mètres.

« Jusqu’à 350 camions par heure déchargent leur contenu sur les rampes là-haut pendant les opérations de déneigement », dit Philippe Sabourin, le porte-parole administratif de la Ville de Montréal.

Oubliez votre fantasme de jouer au roi de la montagne sur cet amas « avalanchogénique » ; en raison de son instabilité, vous risqueriez d’être ensevelis vivants.

Champêtre et pollué

Au fond de la carrière, la banquise grisâtre au pied de la falaise ne manque pas de charme alpin avec ses formes arrondies sculptées par le vent et par la pluie autant que par le soleil incapable de la détruire.

Le socle de cette banquise est constitué de neige d’il y a dix ans, jamais fondue depuis, et enterrée chaque année. Si un gros bloc se détache, cela engendre un mini-tsunami dans le lac en dessous.

« Une installation de filtrage et de pompage propulse l’eau plus haut dans le système d’égout de la ville pour la diriger vers l’usine d’épuration à Pointe-aux-Trembles », m’explique Martin Valance, chef de section aux travaux de déneigement.

La carrière à moitié reboisée semble enchanteresse de loin. Mais en amont du ruisseau du glacier principal, un amoncellement de détritus rappelle la triste réalité.

Cochonneries isolantes

Environ 400 tonnes métriques de détritus divers se mêlent à la neige métropolitaine chaque hiver. Cette saleté forme en surface une croute noire isolante qui ralentit la fonte.

Sur le lieu d’élimination de neige Angrignon, dans Ville-Lasalle, Denis Larose opère une excavatrice juchée sur ce qui reste de la montagne de glace qui atteignait 30 mètres au printemps.

Avec une pelle baptisée « Le King Bob », Denis Larose fracasse la glace tenace pour la sortir de la couche de cochonneries isolante.

« Tu vois le noir à la surface de la neige, il faut enlever ça. Sinon, ça ne fond pas ! », raconte l’opérateur.

« Ça fait des années que je casse de la neige l’été, pis que tout le monde à qui je dis ça s’écrie : Hein, y’a encore de la neige ? Ça se peut pas ! »

La vieille neige tenace qu'attaque M. Larose avec les dents de son excatatrice aura «disparu» dans environ deux semaines.

Disparu n'est pas le bon mot parce que le volume de saleté restant surpasse déjà celui de la neige.

Un joyeux cocktail : ordures diverses, gravier, sable, plastiques, huiles, graisses, chlorures de sodium, sels de déglaçage, plomb, fer, cadmium, etc.

« Ça prend 300 voyages pour conduire les déchets extirpés de la neige jusqu’à des lieux d’enfouissement », dit André Marcotte, un conseiller en planification du site Angrignon.

Si Montréal veut atteindre son objectif de ville zéro déchet en 2030, il faudra une brusque évolution des mœurs humaines.