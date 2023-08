Le fils de Robin Williams lui rend hommage neuf ans après sa mort

Le fils de Robin Williams, Zak Williams a rendu hommage au défunt acteur neuf ans après sa mort.

Dans une publication Instagram vendredi (11 août 23), l'acteur de The Graduates a commémoré le neuvième anniversaire de la mort de son père.

« Papa, à l'occasion du 9e anniversaire de ton décès, je me souviens de toi pour tes excellents choix vestimentaires, a-t-il écrit en légende d'une photo de la star de Mme Doubtfire portant un t-shirt graphique blanc et un short cargo et agitant un tennis raquette à une foule. Ces jours sont toujours difficiles et j'aime me souvenir de toi qui étais tellement, vraiment TOI. Je t'aime tellement ! »

Robin Williams, qui a également joué dans Good Will Hunting, Jumanji et d'autres films, s'est suicidé le 11 août 2014. Il avait 63 ans.

Après sa mort, un rapport de pathologie a révélé qu'il souffrait de la maladie à corps de Lewy.

Le mois dernier, son fils de 40 ans a célébré ce qui aurait été le 72e anniversaire de son père le 21 juillet.

« Joyeux 72e anniversaire papa ! Je repensais à quel point j'aimais ce regard que tu me lançais. Ce regard avec un sourire malicieux et affectueux que tes amis et tes proches connaissaient si bien. Joyeux, curieux et merveilleux. Tu me manques et je t'aime pour toujours ! », a-t-il écrit.