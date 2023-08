Les conseils d'une dermatologue pour vivre avec le psoriasis

Le psoriasis est une maladie inflammatoire de la peau, chronique, particulièrement éprouvante qui nécessite une prise en charge médicale.

Le Dr Anjali Mahto, dermatologue consultante, livre des informations importantes sur cette affection cutanée multifactorielles et des conseils utiles pour aider à la gérer et à mieux contrôler les poussées. D’autant que les répercussions psychologiques de cette affection sont reconnues par l’OMS comme majeures.

Qu'est-ce que le psoriasis ?

« La couche la plus superficielle de notre peau, appelée épiderme, perd continuellement ses cellules cutanées pour les remplacer par de nouvelles, explique le Dr Mahto. Les personnes souffrant de psoriasis constatent que ce processus est accéléré. Ce qui prendrait normalement 28 jours se produit en 3-4 jours. Cette augmentation du renouvellement des cellules de la peau est à l'origine des symptômes qui se manifestent dans le cadre de cette affection (squames, démangeaisons, etc.) » La maladie touche à égalité les femmes et les hommes et entre 20 et 30% des patients souffrent de formes modérées à sévères. Cette maladie n’est pas contagieuse, mais affecte le quotidien.

Quelles sont les causes de cette dermatose ?

Un certain nombre de facteurs peuvent provoquer ou déclencher le psoriasis, notamment une maladie génétique, le stress et le tabagisme.

« Le psoriasis peut être causé par de multiples facteurs, mais le plus courant est sans doute le fait qu'il s'agit d'une maladie génétique, explique l'expert. Si l'un de vos parents ou de vos frères et sœurs en est atteint, vous avez beaucoup plus de chances de le développer que si vous n'avez pas d'antécédents familiaux. » Et ajoute-t-elle : « Le psoriasis peut également être aggravé par des facteurs environnementaux. Le stress, le tabagisme et certains médicaments peuvent également jouer un rôle de déclencheur et aggraver la maladie. »

À quoi ressemble le psoriasis ?

Le psoriasis provoque l'apparition de plaques roses sur la peau, parfois recouvertes d'une couche argentée. « Elles sont sensibles chez certaines personnes, car elles peuvent provoquer des démangeaisons dans certains cas, précise le dermatologue. Toutes les parties du corps peuvent être touchées, mais les sites les plus courants sont les coudes, les genoux et le cuir chevelu. »

Peut-on guérir le psoriasis ?

Le psoriasis est une affection qui ne se guérit pas, mais qui peut être prise en charge par des traitements et des médicaments.

« Le psoriasis est ce que nous appelons une maladie chronique, ce qui signifie qu'il n'existe actuellement aucun remède. Il existe cependant de nombreuses options thérapeutiques pour le contrôler, explique le Dr Mahto. Votre traitement spécifique dépendra de la gravité de l'affection et de la façon dont elle vous affecte. Parmi les options de traitement figurent les crèmes antiinflammatoires stéroïdiennes, les médicaments, ainsi que la photothérapie, qui est un traitement par la lumière. »

Hydrater la peau, la priorité à faire chez soi

Il existe plusieurs façons de traiter le psoriasis à domicile, par exemple en veillant à hydrater la peau quotidiennement.

« La meilleure chose à faire pour traiter le psoriasis à domicile est d'appliquer généreusement une crème hydratante tous les jours, recommande l'experte. Pour ceux qui souffrent des symptômes du cuir chevelu, il existe des shampooings médicamenteux que nous pouvons prescrire et qui peuvent vraiment aider à gérer la maladie. »