Les travaux reprennent dans le tunnel Louis-Hyppolite-La Fontaine après avoir été arrêtés en raison de la possible découverte de moisissures. Ceux-ci avaient été suspendus le 2 août dernier pour une durée indéterminée.

Sur le compte Twitter officiel du ministère des Transports et de la Mobilité durable des travaux de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, ils expliquent que «des analyses ont été effectuées et des mesures ont été mises en place par l’entrepreneur et la CNESST».

Ils affirment que celles-ci permettront aux travailleurs de reprendre les travaux rapidement.

Les travaux dans le tunnel ont repris depuis ce matin.



Des analyses ont été effectuées et des mesures ont été mises en place par l’entrepreneur et la CNESST, afin que les travaux puissent reprendre de façon sécuritaire. — Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine (@Tunnel_LouisH) August 14, 2023

Cette découverte aurait été faite dans le corridor de services, soit le tube étroit situé au centre du tunnel voué entre autres à l’évacuation et à la ventilation du tunnel.

Le ministère des Transports et de la Mobilité du Québec (MTQ), avait d’abord affirmé que seuls les travaux dans ce corridor avaient été suspendus. Or, c’est pour tout le tunnel que cet ordre a été donné, avait rectifié le porte-parole Gilles Payer peu de temps après.

Rappelons que les travaux sont à l’arrêt depuis le 1er août dernier.