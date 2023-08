Liberté de presse et forces policières dans la tourmente au Kansas

Déjà, avec les procès concernant Donald Trump, il sera beaucoup question du premier amendement dans les prochains mois. Depuis vendredi, la petite localité de Marion, au Kansas, est devenue le théâtre d’un nouvel affrontement ayant pour toile de fond la liberté de presse.

Des méthodes dignes d’Hitler

«These are Hitler tactics, and something has to be done.» Celle qui déplorait des méthodes dignes d’Hitler et qui implorait qu’on intervienne dans son dossier était une dame de 98 ans.

Joan Meyer est décédée le lendemain de la perquisition effectuée dans les bureaux du journal qu’elle possédait avec son fils Eric. Ce dernier n’hésite pas à associer la mort de sa mère au stress extrême provoqué par l’intervention des forces de l’ordre.

Les policiers sont repartis avec l’ordinateur de la propriétaire, son routeur, son assistant virtuel Alexa et des téléphones cellulaires. Non seulement une telle saisie dans un média est extrêmement rare, mais le chef de police a exécuté le mandat dans un dossier qui n’impliquait pas la publication d’un article par le Marion County Record.

Que reprochait-on à ce journal? De s’être procuré illégalement des renseignements concernant la propriétaire d’un restaurant de la ville. Celle-ci aurait été condamnée il y a quelques années pour conduite en état d’ébriété. La divulgation de cette information nuirait au renouvellement de son permis d’alcool.

Malheureux hasard pour la mère et le fils Meyer, leur journal enquêtait au même moment sur la démission du chef de police de la ville. Il aurait précédemment quitté ses fonctions dans une autre ville pour éviter d’être éclaboussé par des allégations d’inconduite sexuelle.

Eric Myer soutient que le journal n’a rien à se reprocher, que les informations ont été obtenues d’un contact sur les réseaux sociaux (avant d’être vérifiées) et que le conseil municipal détenait les mêmes.

Non seulement le Record n’a rien publié, il a même avisé le chef de police que des informations troublantes, peut-être obtenues illégalement par la source, circulaient sur ses déconvenues.

Inquiétant pour la démocratie

Même si le mandat de perquisition a été autorisé par une juge, cet incident inédit dans l’histoire récente des États-Unis me trouble. Le seul motif connu pour justifier une telle saisie est ténu.

On y réfère à un possible vol d’identité. Au plan légal, la définition de ce prétendu vol est très large.

On pourrait alléguer que les informations du Record auraient pu être utilisées pour entacher l’image des personnes impliquées et leur nuire.

La plupart des grands médias d’information et les groupes de défense de la liberté de presse sont montés au créneau. Attendons la suite des événements, mais toute cette histoire sent le règlement de compte.

Au-delà des inimitiés profondes ou des liens parfois incestueux entre les décideurs d’une petite ville de 1900 âmes, on doit s’assurer que jamais une telle attaque contre un pilier de la démocratie ne se reproduise.