L’inspiration des Weight Watchers pour réduire le stress financier

Quand Éric Mac Nicoll était cadre chez Desjardins, il arrivait que ses employés se confient à lui sur leur stress financier, dans l’espoir qu’il puisse avoir quelques trucs pour les aider à mieux gérer leur argent.

C’est le moment où il a commencé à découvrir le poids d’un stress qui touche de plus en plus de gens, inflation oblige.

«Pour un qui se confiait, il y en avait combien qui n’osaient pas en parler et qui restaient seuls avec leur problème?» s’était-il demandé.

Sans le savoir alors, c’était la genèse de Kaira, sa start-up consacrée au bien-être financier. Éric, avec son équipe, a bâti une solution numérique qui offre du coaching personnalisé, grâce à l’intelligence artificielle.

Son poste aboli, il devient entrepreneur

Éric est plongé dans l’entrepreneuriat après 28 ans chez Desjardins. Son poste a été coupé, on aurait pu le replacer dans l’entreprise, mais il a vu là l’occasion de réaliser son rêve: devenir entrepreneur.

Il voulait s’occuper d’éducation financière, un secteur où les besoins sont grands. Si on veut aider les gens, s’est-il dit, il faut les comprendre, pas les juger. Il s’est mis à consulter les études, à collaborer avec l’Université de Sherbrooke, pour mieux définir les contours de son projet. Et en 2018, il a fondé Kaira.

Sa solution aurait pu paraître intéressante et vertueuse, mais on aurait pu aussi le laisser prêcher dans le désert longtemps. Convaincre des employeurs de payer pour améliorer la santé financière des employés, ce n’était pas gagné.

La pandémie aura été pour lui un formidable tremplin, parce qu’on s’est mis à parler beaucoup de santé mentale, de stress, de tout ce qui nuit à la productivité des entreprises. Le stress financier en fait partie.

Le stress financier coûte cher

Une étude réalisée en 2022 par Ceridian et le Financial Wellness Lab évalue que 82% des employés nord-américains pensent à leurs finances personnelles quand ils sont au travail. Au Canada, les pertes de productivité sont estimées à 50 milliards de dollars annuellement, un bond de 30 milliards en trois ans. L’inflation qui gruge la santé financière des ménages fait monter le stress et diminuer la performance des employés.

«Pour éliminer le stress, il faut être capable de faire face aux imprévus. Nous, on propose un plan personnalisé pour être capable de ça, pour redonner de l’air et ne plus être en précarité financière», explique Éric.

Tout est fondé sur des changements de comportements. Pour y arriver, il fallait trouver une manière d’encourager, pas de punir les écarts.

Régime anti-stress

«On a conçu un entraînement. Notre outil est inspiré des Weight Watchers. Rester focalisé sur les chiffres, l’argent, les transactions, ça n’allait pas marcher», soutient Éric.

Kaira permet d’avoir une vue globale en continu sur ses finances, de mieux comprendre notre relation à l’argent et de se fixer des objectifs, petit à petit.

GardaWorld a été la première entreprise à croire à la solution et à s’inscrire dans le projet pilote l’an dernier. Cette année, les investisseurs sollicitent la fintech basée à Montréal.

Éric sait qu’il a encore beaucoup de chemin à faire pour que sa solution gagne en impact en ralliant des dizaines de milliers d’utilisateurs. Mais chaque matin, il se dit qu’il fait la plus belle job au monde, avec une équipe passionnée par la mission sociale de l’entreprise. Car c’est bien à un enjeu de société qu'il s’attaque avec Kaira.

«Même si je gagne pour le moment un petit salaire, je ne changerais ma place pour rien au monde!», dit-il, reconnaissant envers sa conjointe, qui le soutient dans son projet et sans qui rien de cette aventure ne serait possible.

Éric Mac Nicoll

Président de Kaira Technologies

Siège social: Montréal

Fondation: 2018

Nombre d'employés: 7

Études: baccalauréat en finances, Université du Québec