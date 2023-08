Michael Bublé rejoint les Foo Fighters sur scène

Le chanteur canadien Michael Bublé a fait une apparition surprise samedi au spectacle des Foo Fighters donné dans le cadre du festival Outside Lands de San Francisco.

Dans une vidéo, on peut le voir tenir une pancarte sur laquelle est inscrit «I love Bublé [J’aime Bublé]», pendant que résonne l’air de sa pièce Haven't Met You Yet et que Dave Grohl demande à la foule si quelqu’un connaît la chanson.

L’apercevant se dandiner au loin, le leader de la formation lui a ensuite fait signe de le rejoindre sur scène. «Allez “super fan”, vient donc nous montrer ce que tu sais faire. Il est mieux de connaître la chanson», s’est écrié Grohl, tandis que Bublé montait sur scène.

Le chanteur canadien s’est ensuite avancé au micro et a commencé à chanter le premier couplet de sa chanson.

«OK, ce gars est plutôt bon», a plaisanté Grohl.

Au cours de la tournée des Foo Fighters, Dave Grohl a souvent mentionné le nom de Michael Bublé pour introduire le segment de leur nouveau batteur, Josh Freese, dédié aux nombreux musiciens avec lesquels il a travaillé au fil des ans. Avant de se joindre au groupe, il a notamment assuré les percussions pour Guns N’ Roses, Paramore, Blink-182, Avril Lavigne et Michael Bublé.