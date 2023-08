Mort d'un ado de 16 ans à L'Île-Bizard: la vitesse aurait joué un rôle «indéniable»

La vitesse aurait joué un rôle «indéniable» dans l’accident où a péri un adolescent de 16 ans ce week-end à Montréal, un drame survenu sur une route qualifiée de piste de course par le voisinage.

«Compte tenu des dommages, des tonneaux qui ont été faits, on n’est pas dans le 75, 80 km/h. On oublie ça, tranche Pierre Bellemare, reconstitutionniste en scène de collision. On est vraiment dans les vitesses excessives.»

«C’est indéniable», insiste-t-il.

Vers 2h45 dimanche, les policiers avaient été appelés à se rendre sur le chemin du Bord-du-Lac, dans l’arrondissement L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, pour un véhicule endommagé.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le conducteur aurait perdu le contrôle de sa voiture avant de percuter un muret, dans un tronçon où la limite de vitesse est de 40 km/h.

Pascal Girard/AGENCE QMI

Les trois passagers, deux hommes de 18 ans et un ado de 16 ans, ont été transportés par les ambulanciers à l’hôpital. Le plus jeune a succombé à ses blessures. Son frère aîné est l'un des deux passagers survivants.

Des accusations de conduite dangereuse causant la mort pourraient être portées contre le conducteur, a indiqué lundi le SPVM, qui n'a toujours pas confirmé lequel des deux jeunes hommes de 18 ans se trouvait derrière le volant.

Piste de course

La rue où s'est joué le drame est d’ailleurs connue du voisinage pour être le théâtre d’excès de vitesse constants, notamment en raison de son dénivellement.

«Jusqu’à cinq fois par semaine, je peux entendre des autos passer et ils vont à au-dessus de 140 km/h, avance un résident rencontré par Le Journal qui, comme ses voisins, préfère taire son nom. Si je travaille devant chez moi, c’est comme écouter une course de Formule 1.»

«C’est malheureux. C’est tragique, ajoute un autre citoyen. Ça n’a pas d’importance de mettre des pancartes, des dos d’âne, ou autre chose. Il faut éduquer les gens.»

Laurent Lavoie / JdeM

À un jet de pierre du lieu de l’accident, un dos d’âne avait récemment été installé, mais pour une raison inconnue il a été retiré.

L’arrondissement a refusé de commenter en raison de l’enquête en cours.

De son côté, la police de Montréal n’était pas en mesure d’indiquer dans un court délai si le lieu du drame est connu de ses agents.

Rien de rassurant

Cette nouvelle tragédie s’ajoute aux nombreux décès qui sont survenus sur les routes de la province depuis le début de l’été.

«J’ai visité beaucoup de scènes de collisions mortelles, puis chacune est un peu atroce. Chacune vient avec une famille en deuil», résume Paul Leduc, qui a été le patron des reconstitutionnistes à la Sûreté du Québec pendant une douzaine d’années.

«L’affaire la plus difficile qu’un policier peut faire c’est d’aller annoncer le décès d’un parent, et quand c’est un enfant c’est encore pire», confie-t-il.