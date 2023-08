NFL: Ezekiel Elliott s’est trouvé du boulot

Le porteur de ballon Ezekiel Elliott poursuivra sa carrière avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, puisqu’il a apposé sa signature sur un pacte d’une saison d’une valeur de 6M$.

C’est ce qu’a rapporté le réseau NFL Network lundi. L’athlète de 28 ans a aussi fait une publication sur son compte X, spécifiant qu’il allait porter le numéro 15 avec sa nouvelle équipe.

«Zeke» avait rendu une visite de courtoisie chez les «Pats», le 29 juillet dernier. Il avait été libéré par les Cowboys de Dallas le 15 mars dernier, après avoir connu une dernière saison plutôt difficile en raison des blessures.

En 2022, Elliott a amassé seulement 876 verges au sol, ce qui représente sa plus faible récolte en carrière. Il a aussi inscrit 12 touchés. L’émergence du porteur de ballon Tony Pollard l’avait par ailleurs relégué au rôle de second violon avec l’équipe que l’on surnomme «America’s Team».

Le natif de l’Illinois a disputé les sept premières saisons de sa carrière dans l’uniforme des Cowboys, lui qui avait été leur choix de première ronde (quatrième au total) au repêchage de 2016. Il a d’ailleurs participé à trois reprises au match du Pro Bowl.

La nouvelle acquisition des Patriots viendra épauler Rhamondre Stevenson dans le champ arrière. Pendant la dernière saison morte, le club de la Nouvelle-Angleterre avait fait signer un contrat au demi-offensif James Robinson avant de le relâcher. Celui-ci est maintenant un membre des Giants de New York.

Dalvin Cook rejoint Aaron Rodgers

Les Jets de New York ont aussi ajouté de la profondeur dans le champ arrière, avec la signature de Dalvin Cook. Selon Tom Pelissero de NFL Network, il s'agit d'un contrat d'un an évalué à 8,6M$. Il s'agit de l'entente la plus lucrative signée par un porteur de ballon cet été.

À New York, Cook rejoint son ancien rival Aaron Rodgers. Le porteur était un membre des Vikings lors des six dernières saisons, des adversaires de division des Packers.

Au Minnesota, Cook a inscrit 47 touchés en 73 matchs. La saison dernière, il a couru pour 1173 verges et huit majeurs. Il a ajouté 295 verges par la voie des airs et deux touchés.