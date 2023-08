NFL: le quart-arrière des Giants se fait passer pour un vendeur et à peu près personne ne le reconnaît

Même s’il évolue à une position clé pour une équipe jouant dans un grand marché sportif, le quart-arrière des Giants de New York Daniel Jones ne peut prétendre au statut de célébrité incontournable si on se fie à sa récente présence à l’intérieur d’un commerce spécialisé.

Dans la région, beaucoup de gens ont auparavant mentionné que le pivot pouvait se fondre dans une foule sans se faire reconnaître et la compagnie Hugo Boss, en collaboration avec les Giants, a voulu vérifier la validité des affirmations. Ainsi, le signataire d’un contrat de quatre ans et de 160 M$ au printemps dernier s’est présenté à l’un des magasins de la chaîne à East Rutherford, soit dans la municipalité du New Jersey où est situé le MetLife Stadium. Et la plupart des consommateurs n’y ont vu que du feu.

Daniel Jones goes undercover 👀😅 pic.twitter.com/b9UejeVHdl — New York Giants (@Giants) August 13, 2023

Comme une vidéo diffusée par la chaîne YouTube du club l’a montré, plusieurs ont été incapables de reconnaître ce «vendeur» qui portait un chandail à l’effigie de l’entreprise. Parmi eux, il y avait un individu se décrivant comme un grand partisan de l’équipe; sauf lorsque le représentant d’occasion du magasin lui a demandé ce qu’il pensait de Jones dans une conversation à bâtons rompus, le client s’est éloigné.

Néanmoins, d’autres amateurs ont éventuellement reconnu le pivot de 26 ans et, nonobstant leurs allégeances, ils ont voulu se faire photographier à ses côtés.

Si Hugo Boss avait plutôt dépêché le quart numéro 1 de l’autre formation new-yorkaise, Aaron Rodgers, des Jets, il est fort probable que le résultat global de l’expérience aurait été différent.