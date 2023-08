Paris écrasée par le surtourisme: une leçon pour Québec et Montréal

Je n’avais pas mis les pieds Paris depuis des décennies. Je viens d’y séjourner trois semaines. Le contraste entre le Paris d’aujourd’hui et celui d’il y a quelques années est renversant. Il est rempli d’enseignements pour d’autres villes, dont Montréal et Québec.

Paris demeure une des plus belles villes au monde. Partout, j’y ai été très bien accueilli. Rien qui justifie la réputation déplaisante que certains reprochent aux Parisiens.

Les services à l’aéroport sont bien organisés et efficaces. Ceux de la ville fonctionnent bien. Et même si j’ai séjourné en France au moment des manifestations dans les banlieues, la vie à Paris même a été très peu affectée par celles-ci.

Le problème est que Paris est tellement envahie par le cancer du surtourisme qu’elle est en train de devenir dans ses arrondissements centraux une autre Venise, une ville zombie, avec très peu d’habitants locaux.

En 2013, 29 millions de touristes ont visité Paris. En 2023, ils seront 44 millions. Or, Paris compte un peu plus de 2 millions d’habitants.

Les Parisiens sont dépossédés de leur centre-ville. Le même phénomène est en train de se produire dans d’autres villes.

Surtourisme

Le résultat de ce surtourisme est désolant. Les commerces touristiques pullulent dans les arrondissements centraux. Un des pires endroits est probablement autour de Beaubourg.

La piétonnisation de plusieurs rues a entraîné la mort des commerces locaux et a puissamment contribué à l’exode des résidents. Les principales lignes de métro sont bourrées de monde à toute heure du jour. Les menus des bistros affichent presque tous les mêmes plats pour touristes: escargots, salade césar et hamburgers. La Seine est devenue une autoroute pour bateaux-mouches.

Plusieurs grandes places sont enlaidies par les kiosques de marchands de machins-trucs pour touristes. Le parvis de l’hôtel de ville de Paris est défiguré par une immense scène de spectacles. La gestion quotidienne des foules qu’elle entraîne rend les rues environnantes invivables.

Bien entendu, les appartements pour location touristique foisonnent, ce qui, comme dans bien d’autres villes, diminue le stock de logements disponibles et donc chasse les Parisiens de leur ville.

Et les autorités de Paris annoncent, avec une fierté stupide, que le nombre de touristes va encore augmenter de plusieurs millions dans les prochaines années.

Leçons

Montréal et Québec devraient tirer des leçons de cette mauvaise gestion du tourisme. Par exemple, les rues piétonnières ont tendance à chasser les commerces locaux et les habitants de leurs abords. Pour le bien-être des résidents, il vaudrait mieux ne pas les implanter.

Avec 10 millions de touristes par an pour 1,8 million d'habitants à Montréal et près de 5 millions de touristes par an pour 550 000 habitants à Québec, n’est-il pas temps de cesser de faire la promotion active du tourisme dans ces deux villes? D’autres industries moins déstructurantes, moins polluantes et plus respectueuses des habitants locaux devraient y être soutenues.