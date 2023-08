Prendre le temps d’apprécier l’automne lors d’une escapade dans le Bas-Saint-Laurent

Alors que les arbres se parent de leurs plus belles couleurs et que la saison des chandails est officiellement lancée, rien ne vaut une escapade sur les routes du Québec. Pour une évasion festive et gourmande, mettez le cap sur le Bas-Saint-Laurent !

Que vous ayez envie d’explorer les trésors du fleuve, d’admirer les plus beaux couchers de soleil, de profiter d'une nature intacte ou de découvrir un patrimoine maritime et culturel riche, la région vous charmera avec ses activités pour tous les goûts. Prêt à vivre au rythme des marées ?

Une vitrine sur le terroir du Bas-Saint-Laurent

Les habitants du Bas-Saint-Laurent ont leur manière bien à eux de vivre et c’est ce que vous pourrez découvrir en lisant le webzine À la BSL.

À travers les images de photographes de talent, les textes de rédacteurs inspirants et les confidences d’ambassadeurs passionnés, explorez les richesses de la région et lancez-vous dans la planification de votre prochaine escapade.

Ce contenu 100 % bas-laurentien met notamment en vedette les bons et les beaux produits qui se font, se cultivent et se créent dans le Bas-Saint-Laurent.

Crédits : Meldo / JC Lemay / Patric Nadeau

Une région festive et gourmande

Préparez-vous à vous régaler en vous arrêtant dans les restaurants, les microbrasseries, les chocolateries, les fromageries, les poissonneries et les boulangeries qui font la réputation de cette région gourmande !

Consultez la carte interactive pour créer votre itinéraire personnalisé qui vous mènera à la découverte des saveurs locales.

3 attraits culinaires à ne pas manquer Le Festival des champignons forestiers du Kamouraska : du 15 au 17 septembre 2023, l’événement culinaire vous propose une programmation unique pour profiter à fond de l’automne et déguster le terroir forestier. du 15 au 17 septembre 2023, l’événement culinaire vous propose une programmation unique pour profiter à fond de l’automne et déguster le terroir forestier. En savoir plus Le Bistro Côté Est : pour boire des vins nature et savourer une cuisine à base de produits locaux, arrêtez-vous dans ce marché gourmand situé à Kamouraska. pour boire des vins nature et savourer une cuisine à base de produits locaux, arrêtez-vous dans ce marché gourmand situé à Kamouraska. En savoir plus Les marchés publics, boutiques et épiceries de la région : le Bas-Saint-Laurent est gourmand à souhait, alors faites plaisir à vos papilles en faisant le plein de délicieuses découvertes culinaires. le Bas-Saint-Laurent est gourmand à souhait, alors faites plaisir à vos papilles en faisant le plein de délicieuses découvertes culinaires. En savoir plus

Crédits : JF Papillon / Meldo / Patric Nadeau / Le Bistro Côté Est

Une destination pour les amoureux de plein air

Peu importe où cette escapade vous mènera, vous découvrirez des paysages féériques en bordure du fleuve, en montagne comme en forêt. D’ailleurs, l’automne représente la saison idéale pour planifier des activités de plein air en famille.

Vous constaterez que la région du Bas-Saint-Laurent regorge de grands espaces à explorer au gré de vos envies. À la marche, à la course, à vélo ou même à la nage... à vous de choisir !

Crédits : Rolling Van / Patric Nadeau

Pour vous inspirer lors de la planification de votre escapade automnale dans le Bas-Saint-Laurent, consultez le webzine À la BSL et visitez le bassaintlaurent.ca.