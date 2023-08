Tennis: de belles progressions pour Leylah Fernandez et Gabriel Diallo

Le récent Omnium Banque Nationale de tennis a eu des effets bénéfiques au classement pour les Québécois Leylah Fernandez et Gabriel Diallo, puisqu’ils ont grimpé respectivement de neuf et de sept échelons à la mise à jour effectuée lundi.

Chez les femmes, Fernandez est désormais 72e après avoir atteint le troisième tour à Montréal la semaine dernière. Ayant atteint le 13e rang l’été passé, elle demeure la deuxième Canadienne la mieux classée: Bianca Andreescu est de son côté 51e, en baisse de 10 crans. Par ailleurs, l’Ontarienne a déclaré forfait pour le tournoi de Cincinnati dont le tableau principal est en cours. De son côté, Eugenie Bouchard pointe en 219e place, ce qui constitue une légère amélioration de deux positions.

Quant à Diallo, sa victoire en ronde initiale à Toronto lui a valu de passer au 134e rang. Félix Auger-Aliassime (14e) continue d’en arracher et a perdu deux places, tandis que son ami Denis Shapovalov (+1) est 22e. Sans surprise, le vétéran Milos Raonic a connu une hausse vertigineuse de 209 échelons grâce à ses deux triomphes devant son public et est maintenant 336e. Le jeune Alexis Galarneau (-4) a reculé quelque peu et revendique la 196e place.

Le sommet de la hiérarchie mondiale est l’affaire de l’Espagnol Carlos Alcaraz chez les hommes et de la Polonaise Iga Swiatek du côté féminin. Le titre acquis dimanche au Sobeys Stadium a permis à l’Italien Jannik Sinner (+2) de monter en sixième position. Gagnante au stade IGA, l’Américaine Jessica Pegula reste troisième.