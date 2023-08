Tout savoir sur le remboursement de la PCU

Vous avez reçu une lettre de l’Agence du revenu du Canada vous demandant de rembourser des versements de la Prestation canadienne d’urgence?

Voici ce que vous devez savoir.

Environ 1,2 million d’avis de remboursement ont été envoyés par l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour l’une ou l’autre des aides financières pandémiques, notamment la Prestation canadienne d’urgence (PCU). En effet, des montants de plus de 4,6 milliards $ de PCU auraient été versés à des personnes qui n’étaient pas admissibles, selon un rapport déposé à la fin de l’année dernière par la vérificatrice générale.

Qui est concerné?

Compte tenu de l’urgence de la situation, le gouvernement avait à l’époque décidé de soutenir massivement les Canadiens financièrement. Les aides ont alors été accordées rapidement, après des vérifications sommaires. Mais de nombreuses personnes, de bonne foi ou pas, ont touché les prestations pandémiques sans y avoir droit.

Actuellement, c’est le retour du balancier, puisque l’Agence du revenu a effectué des vérifications plus poussées et envoyé des milliers de demandes de remboursement. «Il y a des situations variées, par exemple des gens qui ont gagné un revenu d’emploi ou de travail indépendant durant la période pendant laquelle ils touchaient la PCU, ou encore qui n’avaient pas gagné les 5000$ requis dans les 12 mois précédents ou en 2019, tel que le prescrivaient les conditions d’admissibilité pour la PCU», explique Anne-Marie Granger, superviseur, Services comptables aux entreprises, Raymond Chabot Grant Thornton.

L’ARC détaille sur son site toutes les raisons pour lesquelles on peut devoir rembourser l’une ou l’autre des prestations pandémiques (canada.ca/fr/agence-revenu/services/paiements-arc/paiements-particuliers/rembourser-prestations-covid/pourquoi-pourriez-avoir-rembourser.html)

Ce que vous risquez

Si vous avez été contacté par l’ARC, sachez que la pire chose à faire est de ne pas répondre à ses demandes et de vous mettre la tête dans le sable. «De façon générale, il est toujours recommandé de contacter les autorités fiscales et de travailler avec elles à trouver une entente de remboursement. Si on ne donne pas signe de vie, alors l’ARC pourrait prendre des mesures de recouvrement plus radicales, comme une saisie», prévient Anne-Marie Granger.

Elle ajoute que si l’ARC ne pardonne pas la dette, il reste néanmoins possible de négocier des termes de remboursement qui tiennent davantage compte de sa situation financière personnelle. «L’ARC pourrait par exemple revoir les paiements mensuels à la baisse ou rallonger l’échéance», dit-elle. À noter que dans certaines situations, il n’y aura ni pénalités ni intérêts si un contribuable ne peut pas effectuer le remboursement complet.

Remboursement par compensation

Pour récupérer les sommes dues, l’ARC procède aussi par compensation. Cela signifie qu’elle conserve en partie ou en totalité les remboursements d’impôt ou des crédits de TPS auxquels vous avez droit. De plus, si vous recevez des prestations d’assurance-emploi, jusqu’à 50% de celles-ci pourraient être utilisés pour rembourser votre dette de PCU.

Attention, ce processus de compensation pourrait s’appliquer même si vous avez déjà pris une entente de remboursement et que vous effectuez vos paiements.

CONSEILS:

· Vous avez déclaré de la PCU ou une autre aide pandémique dans votre déclaration de revenus et payé des impôts sur ces sommes, mais l’ARC vous demande désormais de rembourser ces prestations. Sachez que vous pourriez récupérer l’impôt versé en trop sur ces montants. Pour cela, remplissez le formulaire T1B Demande de déduction du remboursement de prestations fédérales liées à la COVID-19 dans une année précédente, accessible sur le site de l’ARC. Ainsi, le montant remboursé en 2022 sera déduit de votre déclaration de revenus de 2020 ou de 2021, ou encore de la déclaration de 2022 et de l’année fiscale où vous avez reçu la prestation.

· Vous êtes en situation d’insolvabilité et vous avez entrepris des démarches auprès d’un syndic? Avisez ce dernier que vous avez des dettes liées à la PCU. Ces montants pourraient être inclus dans la faillite ou la proposition de consommateur.

· Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision de l’ARC, vous pouvez soumettre une demande de révision. Les informations pour soumettre votre requête sont incluses dans la lettre que vous aura fait parvenir l’ARC, mais on les trouve également sur le site de l’Agence : Valider votre demande - Prestations liées à la COVID-19 de l'ARC - Canada.ca. Si la décision reste la même, on peut recourir à la Cour fédérale dans les 30 jours, pour demander un contrôle judiciaire.