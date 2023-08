Un dimanche et deux temps pour la conclusion de l’événement Cigale à la Baie de Beauport

On pouvait s’attendre au pire pour la deuxième journée de l’événement Cigale. La météo ne semblait pas vouloir collaborer. Il y a eu de gros nuages foncés dans le ciel, quelques percées de soleil et tout à coup le ciel s’est ouvert lorsque le collectif Clay and Friends est monté sur scène.

Ça tombait, tombait et tombait. Fort. Durant une bonne vingtaine de minutes. Pas d’orage, pas d’éclairs, pas de tonnerre, seulement une grosse pluie «tropicale».

«La Cigale, vous êtes à l’épreuve de la pluie», a lancé Mike Clay, pendant que ça tombait à grosses gouttes, vers 20h30, lors de la deuxième et dernière journée de l’événement Cigale à la Baie de Beauport.

Une énorme averse qui a mouillé tout le monde. Une énorme averse qui, d’une certaine façon, a contribué en quelque sorte à bonifier l’expérience. Ça n’a pas semblé avoir dérangé beaucoup de monde. Le plaisir était au rendez-vous. Une énorme fête.

«On a chassé la pluie. Ça, c’est un party», a lancé le leader de la formation de Verdun, lorsque la pluie a finalement et heureusement cessé.

C’est arrivé au bon moment, juste avant que les «cigaliens» puissent bouger leur «thang» à l’unisson.

Dominic Courchesne

Dean Lewis

Grande vedette de la soirée, Dean Lewis, originaire de l’Australie, avait de bons souvenirs de son passage en 2022 au Festival d’été, lorsqu’il est arrivé sur scène.

«Je m’appelle Dean Lewis. J’aime Quebec City», a-t-il dit, après le doublé Looks Like Me et Stay Awake.

Il a tenté une phrase en français totalement incompréhensible après Hurtless, interprétée seul au piano.

«Ce que je viens de dire n’a pas de sens?» a-t-il demandé, avant de se reprendre, en anglais, pour dire qu’un jour, il était pour marier une fille de Québec.

À entendre les réactions, les candidates étaient, disons, très nombreuses et intéressées.

Accompagné par un guitariste-claviériste et un batteur, Dean Lewis s’est demandé ce qu’il y a dans l’eau à Québec.

«C’est extraordinaire ici», a-t-il dit, avant de chanter Lost Without You, avec, sur les épaules, un drapeau du Québec provenant du public.

Le chanteur-guitariste de 35 ans, originaire de Sydney, a pu donner sa prestation sans présence de pluie.

Le public s’est fait entendre à pleine voix durant Half a Man et How Do I Say Goodbye. À la fin de Half a Man, on a vu un sourire apparaître sur son visage. Il a visiblement apprécié la chorale majoritairement féminine. Il a d’ailleurs répété plus d’une fois qu’il aimait l’accent francophone des fans.

Avec l’enlevante prestation de Clay and Friends, la barre était haute pour Dean Lewis, mais il n’a eu aucune difficulté à relever le défi avec un mélange de simplicité, de sincérité et d’émotions livré de belle façon et sans artifices. Un excellent spectacle.

Il a mis un terme à son spectacle avec solide version de Yellow de Coldplay et ses succès Be Alright et Waves. On a entendu des effets sonores de tonnerre en guise d’introduction pour Waves, comme pour nous rappeler qu’on l’avait échappé belle.

Début de journée

La journée, jusqu’à cette forte averse, s’était bien déroulée. Le ciel était gris, il y avait un peu de vent et les prestations des Québécois Marilyne Léonard et Jay Scott se sont déroulées sans pluie. Après les rythmes électros du samedi, l’ambiance était plus «chill» et différente avec des rythmes folk, indie pop et funk par moment. James Bay, Clay and Friends et Dean Lewis ont ensuite fait monter le niveau d'intensité.

Dominic Courchesne

La pluie a fait son apparition une première fois à la fin de la prestation de l’Australien Hein Cooper aux alentours de 17h15. On a même vu un éclair fendre le ciel dans le coin de Beauport. Ce fut de très courte durée. Rien de majeur. Une petite pluie fine sans conséquence.

Le Californien Matt Nathanson, qui a suivi, a précisé que le site était un endroit incroyable pour faire un spectacle.

«C’est totalement fou [fucking insane]», a-t-il lancé, au début de sa prestation.

La pluie, les gros nuages foncés et les goélands volant à basse altitude sont ensuite apparus. Ça n’annonçait rien de bon. Matt Nathanson a travaillé fort pour conserver le public qui pensait plus à enfiler un imperméable.

Il a réussi, insérant des mesures de Kiss de Prince, Faith de George Michaels et I Wanna Dance with Somebody de Whitney Houston à travers ses chansons.

«C’est la plus belle température de merde que j’ai connue jusqu’à maintenant», a-t-il lancé après avoir fait chanter les gens durant Sunshine. Et la pluie s’est finalement arrêtée.

Le Californien de 50 ans a donné une bien belle prestation, il a été solide, il a maintenu l’intérêt et, pour cette raison, on colle une grosse étoile dans son cahier. Totalement méritée.

Bahamas

Avec sa voix chaude, le Canadien Bahamas a ajouté du rythme lors de son passage sur les planches. Une prestation diversifiée avec de la pop, du funk, un peu de country, de la soul et de l’indie avec Lost in the Light. On a retrouvé des ambiances à la Daniel Lanois. Une musique un peu plus complexe qui était fort agréable dans les oreilles.

Chapeau sur la tête, l’anglais James Bay est ensuite allé dans une tout autre direction. Il a fait une entrée très rock avec l’électrique Best Fake Smile.

«Si vous connaissez les paroles, chantez fort. Si vous ne les connaissez pas, chantez n’importe quoi», a-t-il demandé.

Dominic Courchesne

De solides prestations, une belle ambiance, un public qui avait envie de faire la fête et une pluie soudaine. L’événement Cigale s’est conclu de belle façon pour sa deuxième édition.