Un été particulièrement humide au Québec

Si l’été n’a été marqué que par un seul épisode caniculaire, il a surtout été mené par un taux d’humidité particulièrement élevé au Québec.

«C’est le seul trois jours à 30 degrés qu’on a connu cet été [fin juin, début juillet]; il n’y a pas non plus eu beaucoup de 30 degrés cette année, et il n’y a pas non plus eu beaucoup de périodes prolongées de temps chaud», a affirmé un météorologue d’Environnement Canada à l’Agence QMI.

Pour ce qui est des températures, elles se sont, en moyenne, situées au-dessus des normales tout au long de l’été dans la province.

En revanche, la période estivale a été particulièrement marquée par l’humidité, et pas seulement en raison des précipitations.

«Il y a eu plus de pluie, mais dans l’air, l’humidité était quand même un peu plus fréquemment élevée qu’à l’habitude, ce qui a aidé à générer des averses et des risques d’orages», a poursuivi l’expert.

«C’est un peu particulier de n’avoir pas tant eu de chaleur, mais [...] plus d’humidité présente cette année», a-t-il ajouté.