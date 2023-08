SILVEIRA née SOARES

Maria Adriana



À Montréal, le 11 août 2023 est décédée, Mme Maria Adriana Soares épouse de feu Luciano Silveira.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Anne-Marie et Luciano Jr (Diane), ses petits-enfants: Hélène, Isabelle et Alexandre, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele mercredi 16 août 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles auront lieu le jeudi 17 août 2023 à 10h à l'église Santa Cruz, située au 60, Rachel Ouest, Montréal, Qc.