À VOIR: Messi encore magique!

Lionel Messi est sur une lancée irrésistible depuis son arrivée en Major League Soccer (MLS).

Mardi soir, en demi-finale de la Leagues Cup, il a inscrit son neuvième but en six matchs avec l’Inter Miami. Son équipe a triomphé de l’Union de Philadelphie au compte de 4 à 1. Voyez les faits saillants de la rencontre dans la vidéo ci-dessus.

La légende du ballon rond a marqué le deuxième but des siens. À la 20e minute, alors qu’il était à plusieurs mètres de la zone de réparation, l’Argentin a laissé partir une superbe frappe à ras le sol qui s’est logée dans le coin gauche du filet.

C’est Josef Martinez qui a été le premier à faire bouger les cordages dans ce duel. Le Vénézuélien de 30 ans a pris son couvreur de vitesse et a déjoué le gardien Andre Blake d’une bonne frappe de la droite. Ce filet est survenu à la troisième minute de jeu.

Jordi Alba a aussi fait des siennes, lui qui a fait mouche des les arrêts de jeu de la première demie. Il a accepté un long relais de Robert Taylor et a fini le tout en frappant le ballon avec son pied gauche. C’était le premier but de l’ancien du FC Barcelone dans les couleurs de la formation floridienne.

La réplique de l’Union a été l’œuvre d’Alejandro Bedoya à la 73e minute, mais c’était trop peu trop tard. D’ailleurs, David Ruiz a mis fin aux minces espoirs de remontée des joueurs de Philadelphie ont complétant le pointage 11 minutes plus tard.

En finale de la Leagues Cup, Messi et l’Inter Miami affronteront le gagnant du duel entre le Nashville SC et le CF Monterrey. Ce match est prévu plus tard en soirée, tandis que l’ultime rencontre de la nouvelle compétition rassemblant toute les équipes de la MLS et quelques clubs mexicains de déroulera samedi.