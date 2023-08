Accident dans un parc d’attractions: sept personnes éjectées d’un manège

Une jeune fille de 10 ans lutte pour sa vie en Belgique après que la barrière de sécurité d’un manège d’un parc d'attractions à Manage se soit ouverte en pleine marche, éjectant également six autres personnes dimanche.

«Tout le monde était par terre et les gens hurlaient. Le garçon dont je me suis occupé, sa maman, elle ne savait plus quoi faire. C’est vraiment un moment où on ne sait pas quoi faire», a témoigné Julien, qui se trouvait sur place avec ses enfants et sa femme lors de l’accident, au micro de RTL info.

Les sept blessés, qui prenaient place à bord d’un manège appelé le «Rock n’roll», auraient été éjectés d’une hauteur de 3,5 mètres, selon le média français.

Trois d’entre eux ont subi des blessures plus graves, dont des fractures et des traumatismes, et une fillette de 10 ans se trouverait entre la vie et la mort, qui souffrirait d’une importante fracture crânienne, selon le bilan de Fabien Guérisse, directeur médical, appelé sur les lieux.

«J’ai vu la barrière s’ouvrir. Je n’ai pas tout vu, mais j’ai vu une gamine qui l’a tenue, mais malheureusement elle a lâché, et elle est tombée. Et après j’ai vu tout le monde qui s’est levé et s’est dirigé par là. C’était choquant, impressionnant», a relaté une autre témoin à RTL info.

Selon le média belge 7sur7, l’attraction serait constituée d’une nacelle qui effectuerait des mouvements à la manière d’une pendule, de l’avant vers l’arrière.

Il s’agirait du deuxième accident à survenir dans un parc d’attractions en Belgique en moins de deux semaines, alors qu’un adolescent aurait perdu la vie dans l’Hérault dans une fête foraine la semaine précédente, selon «France Ouest».