Claude Brochu n’a pas vendu les Expos à Jeffrey Loria

Cela faisait 25 ans que je n’avais pas parlé à Claude Brochu. On se faisait un simple « Bonjour » quand nos chemins se croisaient occasionnellement. Ai-je eu raison pendant toutes ces années de le tenir pour responsable du départ des Expos ?

Denis Poissant, le directeur des sports au Journal de Montréal, m’a proposé d’écrire une série d’articles sur des personnalités qui ont marqué le sport québécois, mais qui actuellement ne sont plus actives sur la scène sportive d’ici.

Dans la saga des Expos, j’ai simplement pris la route la plus facile, soit de croire à ce groupe d’investisseurs, composé en majorité d’hommes d’affaires québécois, que je préfère ne pas nommer. Étais-je tellement aveuglé et blessé que mes sentiments étaient centrés sur M. Brochu et non pas nécessairement sur la vérité ?

Vingt-cinq ans plus tard, je veux lui poser des questions qui m’aideraient peut-être à mieux comprendre et à accepter ce qui a conduit au départ des amours de plusieurs amateurs de baseball. Je lui poserais des questions que les Québécois me posaient, mais auxquelles malheureusement, souvent, je n’avais pas la réponse.

La question

La semaine dernière, j’ai composé son numéro de téléphone et après quelques sonneries, il répond et entend au bout du fil : « Monsieur Brochu, ne tombez pas de votre chaise, c’est moi, Rodger. »

Il m’a répondu : « Trop tard Rodger, c’est fait. »

Sans aucune hésitation ni aucune retenue devant les questions, Claude Brochu, l’ancien commandité et président du Club des Expos, a accepté de se confier.

Pourquoi tourner autour du pot ? Autant commencer par la question à laquelle j’attendais impatiemment la réponse depuis 25 ans.

Le 9 décembre 1999, aux yeux du public, c’était Claude Brochu le responsable de la nomination de Jeffrey Loria à titre de nouveau commandité et président du Club des Expos.

Après une courte pause, il me confie qu’il aurait dû éclaircir la situation immédiatement à la suite de cette annonce afin que les fans sachent qu’il n’était pas impliqué dans le choix de Jeffrey Loria à titre de commandité et président du club. Il m’a tout simplement rappelé qu’en octobre 1999, il avait quitté la direction de l’équipe à la suite des pressions exercées par les autres actionnaires de l’équipe. La nomination de Loria a été faite par le groupe d’actionnaires québécois.

Claude Brochu n’était pas impliqué dans la nomination de Jeffrey Loria au sein du groupe d’investisseurs des Expos.

Un regret

Cependant, à ce jour, il regrette toujours de ne pas avoir formé un nouveau groupe pour acheter les Expos. Des gens d’affaires qui voulaient investir pour garder les Expos à Montréal et non pas comme celui des actionnaires qui lui avaient donné comme mandat de n’accepter aucun déficit. Contrairement à Jeff Loria, qui avait accumulé un déficit de près de 17 millions de dollars après sa première année à la tête du consortium. Cela a entraîné un appel de fonds pour couvrir les pertes.

Laissons de côté les termes juridiques, le groupe de propriétaires québécois préférait diluer la valeur de leurs actions afin d’éviter d’injecter plus d’argent. Leur décision conduit Loria à devenir l’actionnaire majoritaire. C’est le groupe du consortium qui a cédé l’équipe à Loria et non Claude Brochu qui a vendu l’équipe à Loria.

Maintenant que nous avons précisé qu’il n’était pas impliqué dans la vente des Expos et encore moins dans le déplacement des Expos à Washington, reprenons une partie de l’histoire des Expos sous son règne.

« Nous avons échoué dans notre rôle de fiducie de la garde des Expos »

Photo d'archives, Ben Pelosse

Vous êtes natif de Québec.

Oui. Pour vous donner une meilleure idée, le fait que mon père a fait une carrière militaire, nous avons déménagé 21 fois et j’ai fréquenté 12 écoles dans plusieurs régions du Canada, de l’Allemagne et de l’Angleterre.

Avez-vous fait une carrière militaire ?

Après avoir obtenu une bourse d’études de l’armée, je me suis joint au Royal 22e Régiment où j’ai terminé ma carrière militaire en tant que capitaine basé en Allemagne.

Vous avez par la suite terminé vos études.

J’ai terminé mon MBA à l’Université McMaster en matière de gestion d’entreprise et marketing.

Vous avez travaillé à la distillerie Seagram.

Seagram m’a ouvert la porte vers un autre univers. Lors de mon départ, j’étais un vice-président exécutif au sein de l’entreprise.

Seagram est sans aucun doute le point tournant de votre carrière.

Et comment ! Monsieur Charles Bronfman, co-président de Seagram, et propriétaire des Expos, était à la recherche d’une personne pour succéder à John McHale, à titre de président des Expos. Charles m’a demandé de lui recommander des noms, ce que j’ai fait. À ma grande surprise, il m’a offert le poste, que j’ai humblement accepté.

Les Expos contre le monde.

Président des Expos était un rêve de jeunesse d’un jeune athlète qui rêvait un jour de faire partie d’une équipe professionnelle. Je me souviens encore des paroles de monsieur McHale : « Les Expos contre le monde » pour me faire comprendre les défis des Expos qui m’attendaient.

Les défis hors terrain étaient énormes.

Il a fallu négocier une entente avec les dirigeants de l’Aéroport de Montréal. Ils nous empêchaient de voler de Dorval vers les États-Unis après nos matchs en soirée. Aussi, le 13 septembre 1991, l’effondrement d’une poutre de béton de 55 tonnes du Stade olympique.

Vous avez formé un consortium pour acheter les Expos.

Le 14 juin 1991, j’ai terminé le processus de mettre sur pied un groupe d’investisseurs québécois susceptibles d’acheter la franchise. Est-ce que c’était un bon investissement ? Cette même franchise a été vendue à des gens d’affaires de Washington pour la somme de 450 millions de dollars. En terminant, aujourd’hui la franchise est évaluée à 2 milliards de dollars.

C’était quoi votre mandat ?

Premièrement, les investisseurs m’ont avisé qu’ils avaient investi comme étant un geste civique pour garder les Expos à Montréal. Il n’y était aucunement question qu’ils investissent d’autres sommes. Pendant toutes mes années chez les Expos, je n’ai jamais demandé un appel de fonds. Le message était clair. Aucun déficit.

Le contrat de Tim Wallach était controversé.

Nous avions signé avec Tim Wallach un contrat de trois ans à un prix fort raisonnable. Plusieurs propriétaires étaient mécontents que nous ayons signé avec lui pour une telle somme et m’ont clairement rappelé qu’il était hors de question que nous ayons un déficit.

Pedro Martinez, Larry Walker, Marquis Grissom et combien d’autres.

Ce fut pénible et triste pour les partisans de voir partir leurs vedettes. Je n’avais aucun autre choix, car il était hors de question que les membres du consortium investissent de l’argent additionnel.

Le syndicat des joueurs a empêché des joueurs de signer à Montréal.

À la suite de la grève de 1994, plusieurs joueurs voulaient jouer à Montréal la prochaine saison pour remporter le championnat. Ils étaient prêts à jouer pour un an à un salaire inférieur qu’ils auraient pu avoir ailleurs. Le syndicat leur a refusé une telle demande.

La grève des joueurs en 1994 a failli mettre les Expos en faillite.

À la suite de la grève, plusieurs abonnements de billets de saison et ententes commerciales n’ont pas été renouvelés. Signer avec nos joueurs vedettes nous aurait conduits sur la voie d’une perte de 25 millions de dollars et une faillite en 1996.

Étiez-vous impliqué dans les opérations baseball ?

Pas assez. Je faisais confiance aux gens autour de moi. J’ai commis une erreur monumentale lorsque j’ai permis à Jim Beatty de succéder à Bill Stoneman à titre de directeur-gérant. Une seule fois, je me suis impliqué pour l’utilisation d’un joueur. Je voulais que Marquis Grissom joue au champ centre au lieu d’Otis Nixon.

La signature de joueurs québécois.

Lorsqu’un Québécois signait avec une autre équipe, c’était supposément toujours de ma faute. Pourtant ! Je me suis fié à nos recruteurs qui me conseillaient de ne pas signer Russell Martin et Éric Gagné. J’aurais dû laisser mes origines québécoises décider plutôt que des recruteurs qui n’avaient pas compris l’importance de signer des Québécois.

La construction d’un nouveau stade.

Les différents secteurs de l’organisation, soit financière, opérationnelle et marketing ont effectué un travail incroyable. Nous avions amassé 100 millions de dollars en droits de dénomination du stade avec la Brasserie Labatt en plus de nombreuses autres activités de commandites. Notre plan financier, l’appui du gouvernement et le partage de revenus du baseball majeur nous auraient permis de garder nos joueurs à Montréal.

Comment étaient vos négociations avec le gouvernement ?

Jusqu’à notre rencontre avec le premier ministre, Lucien Bouchard nous avions conclu une entente pour le financement de la construction d’un nouveau stade avec Bernard Landry dont les 150 millions de dollars du gouvernement du Québec auraient été remboursés. Une fois dans le bureau de monsieur Bouchard, il n’en était plus question d’un appui financier.

Quelle était votre réaction ?

Déception, mais, je croyais que c’était le début d’une négociation, mais, finalement, c’était la décision finale, car il n’en pas eu d’autres négociations. Même le gouvernement d’Ottawa s’est retiré du projet.

La bisbille au sein des coqs du consortium.

Oui, il y avait de la bisbille. Je comprends mieux aujourd’hui, car j’ai appris que certains d’entre eux ont saboté le projet en laissant croire qu’ils en avaient un meilleur plan. Malheureusement, on attend toujours leur plan.

Après votre départ des Expos, vous avez fait quoi ?

J’ai été ébranlé. Aujourd’hui à l’aube de 79 ans j’ai quitté mon entreprise multifonctionnelle. Avant que tu me demandes, c’est impardonnable qu’un conflit idéologique entre propriétaires allait faire échouer notre rôle de fiducie de la garde des Expos à Montréal.