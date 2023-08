Cisjordanie: deux Palestiniens tués dans un raid israélien

Les forces israéliennes ont tué dans la nuit de lundi à mardi deux Palestiniens dont l'un est adolescent lors d'un raid dans la ville de Jéricho en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

«Qusay Omar Suleiman Al-Walaji (16 ans) et Mohammed Ribhi Njoom (25 ans) sont morts après avoir reçu une balle dans la poitrine par les soldats de l'occupation (Israël) lors de l'agression sur Jéricho à l'aube aujourd'hui», a indiqué le ministère de la Santé.

L'armée israélienne a pour sa part indiqué que lors d'une «activité antiterroriste» nocturne dans le camp de réfugiés palestiniens d'Aqabat Jaber, près de Jéricho, des suspects avaient ouvert le feu sur les forces israéliennes «qui ont riposté par des tirs à balles réelles».

Israël occupe la Cisjordanie depuis 1967 et ses soldats font régulièrement des incursions dans les localités où vivent des Palestiniens.

Hors Jérusalem-Est occupée et annexée, près de trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie occupée. Environ 490 000 Israéliens y habitent aussi dans des colonies considérées par l'ONU comme illégales au regard du droit international.

Ces nouveaux décès surviennent sur fond de flambée de violences liées au conflit israélo-palestinien.

Depuis le début de l'année, au moins 216 Palestiniens, 28 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien ont été tués dans les violences liées au conflit israélo-palestinien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.