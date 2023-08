«Du pain sur la planche»: Laurent Duvernay-Tardif en voie de reprendre la boulangerie familiale

Laurent Duvernay-Tardif sera de retour au petit écran, à compter de jeudi, avec la suite de sa série documentaire Du pain sur la planche.

Alors qu’il poursuit de front ses carrières de médecin et de joueur de ligne dans la NFL, l’entrepreneur ne ménage aucun effort pour propulser la boulangerie familiale vers de nouveaux sommets. Dans cette nouvelle saison, on le verra d’ailleurs en voie de reprendre officiellement la boulangerie de Mont-Saint-Hilaire fondée par ses parents, inaugurer le nouveau local de production et créer de nouveaux produits dérivés.

L’idée d’ouvrir une nouvelle succursale pourrait également s’inviter dans l’équation.

La deuxième saison de Du pain sur la planche se déclinera en six épisodes de 22 minutes, tous accessibles dans la section Véro.tv de Tou.tv Extra à partir de jeudi.

La première saison est également disponible en ligne.