Du plus plate au plus divertissant athlète de son sport

Avec des gains de près de 300 M$ en carrière, il conduit une minivan, il est obsédé par les échecs, il fait des danses ridicules sur TikTok et il a acheté un âne à son coéquipier.

Le Canadien Joey Votto en est à ses derniers milles dans le baseball et malgré les statistiques impressionnantes qu’il y aura affichées au fil de sa longue carrière, il aura réussi à avoir un impact beaucoup plus grand en dehors du terrain avec un combat qu’il a rendu public contre la maladie mentale.

En juin, j’ai écrit une chronique sur Zack Greinke, l’athlète le plus fascinant et incompris du sport, à mon avis.

Mais dans le monde médiatique du baseball, plusieurs croient que c’est plutôt Joey Votto, l’athlète le plus fascinant.

Et c’est vrai qu’il est quelque chose.

Leurs histoires se ressemblent. Ce sont deux hommes brillants, surdoués, que le public n’a pas toujours réussi à déchiffrer au début de leur carrière, mais qui, en bout de piste, sont devenus des héros de leur sport.

Sa dernière l’an prochain?

Votto aura 40 ans le mois prochain. Il termine un contrat de 10 ans et 225 M$ avec les Reds de Cincinnati. L’équipe pourrait s’entendre avec lui pour un montant de 20 M$ la saison prochaine, dans ce qui risque d’être sa dernière année.

Il est allé six fois au match des étoiles et a frappé plus de 2000 coups sûrs en carrière, dont 355 circuits. Il est considéré par plusieurs comme le plus grand joueur canadien de l’histoire, mais le débat est ouvert dans un pays auquel sont aussi rattachés les Ferguson Jenkins, Larry Walker et Freddie Freeman.

Bref, Votto est un prodige au baseball, et il est un solide candidat pour le Temple de la renommée.

Un gars plate, introverti, solitaire... un robot: voilà comment était dépeint Joey Votto à ses débuts dans le baseball. Il ne parlait pas beaucoup, n’interagissait pas beaucoup avec les partisans et ne passait pas beaucoup de temps avec ses coéquipiers en dehors du terrain.

D’ailleurs, je suis allé le voir à Cincinnati à l’époque. Je sortais du stade avec ma conjointe quelques minutes après le match, et je l’ai vu quitter le stationnement. Il avait peut-être une urgence, mais c’est tout de même particulier qu’un joueur sorte du stade quatre minutes après un match, avant même que tous les fans aient eu le temps de descendre les escaliers.

Quand il a changé

Comme il l’a raconté à CBC, tout a changé dans sa vie en 2008, quand son père est décédé soudainement à l’âge de 52 ans.

Le joueur de premier but originaire de la banlieue de Toronto est tombé dans une profonde dépression et s’est éloigné du baseball.

«Je n’étais pas capable de l’accepter. J’ai atteint un point où je pensais que j’allais mourir», avait-il dit lors d’une conférence de presse l’année suivante. Il avait alors publiquement parlé de ses problèmes, notamment pour sensibiliser le public sur ce genre de combat.

Car Votto est allé en thérapie et est revenu comme un athlète transformé, tant sur le terrain que dans sa personnalité.

En fait, il a commencé à se laisser aller, à laisser tout le monde découvrir sa vraie nature.

Et il est devenu un des gars les plus dominants et hilarants du baseball.

En 2017, il a promis à un de ses coéquipiers de lui acheter un âne s’il participait au match des étoiles, ce qui s’est produit.

Votto s’est même déguisé en âne sur le terrain. Il aimait aussi mettre le costume de mascotte des Reds. Pour une entrevue, il a enfilé l’habit de policier de la GRC pour se moquer de ce que les Américains pensaient du Canada.

Puis, peu de gens comprennent vraiment pourquoi, Joey Votto s’est mis à s’adonner au réseau social TikTok.

Le gars très introverti s’est mis à faire des vidéos de danses et de chansons ridicules, mais très drôles. Il est devenu une sensation sur le web au point où il enregistrait même des danses avec des fans durant les matchs.

Il est réputé depuis des années pour sa relation unique avec les partisans. Et il ne se gêne pas. Dans une vidéo virale, en 2017, un partisan lui crie qu’il se rappelle l’époque où il était bon. Votto lui réplique qu’il se souvient de l’époque où ce partisan était mince.

Fou comme un balai

Le média The Athletic a fait des entrevues avec plusieurs coéquipiers de Votto en février dernier pour illustrer sa personnalité unique.

Quand l’un d’eux s’est fait échanger, il a appris par cœur la chanson Goodbye My Lover de James Blunt et est allé la chanter dans l’autobus avec un micro pour son dernier voyage avec le joueur.

Celui qui a commencé à aimer le baseball quand il était jeune, car il pouvait jouer seul en lançant une balle sur un mur, a suivi des cours d’improvisation durant sa carrière dans les majeures, car il jugeait qu’il allait être meilleur pour communiquer avec ses coéquipiers.

Il pouvait faire le clown, mais Votto est aussi réputé pour être un compétiteur et un génie du baseball. Il ne veut jamais être en congé et son analyse du baseball était à un autre niveau que celle des autres.

Il disait à ses entraîneurs qui, dans les ligues mineures, allaient devenir de bons frappeurs ou pas.

Celui qui adorait lire les revues médicales avait aussi des grilles d’analyses personnelles sur tous les arbitres à une époque où les équipes n’avaient pas commencé à plonger dans de telles statistiques.

Comme Zach Greinke, Votto semble avoir toujours eu une relation spéciale avec l’argent. Après avoir conduit des voitures différentes à 200 000$ presque chaque semaine, il est arrivé au camp d’entraînement en 2014 avec une minivan.

Et il était en amour avec sa minivan, car c’était mieux pour son chien. Devant ses coéquipiers, il montrait, tout impressionné, que la porte coulissante s’ouvrait automatiquement. «Je peux même la recharger durant le match et je peux retourner chez moi après», avait-il dit à son coéquipier Bronson Arroyo, qui a ensuite raconté l’anecdote à The Athletic.

Bref, Joey Votto est un grand du baseball, mais sa façon d’utiliser le négatif dans sa vie pour rebondir plus fort est, à mon avis, aussi exceptionnelle que tous ses coups sûrs.