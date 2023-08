ESCRIVA, Robert



À l'hôpital du Sacré-Coeur à Montréal, le vendredi 11 août 2023, est décédé à l'âge de 83 ans, monsieur Robert Escriva, époux d'Éliane Hy.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sonia, Richard (Annie) et Alexandra (Laurent), ses petits-enfants Charlotte, Mathis et Émilie ainsi qu'autres parents et amis au Canada et en France.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le samedi 19 août 2023, de 10h à 12h.