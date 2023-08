Jeu vidéo de compétition: Des effets néfastes pour la santé, mais positifs pour les fonctions cognitives?

Faire du «jeu vidéo de compétition» n’est pas bon pour la santé physique et mentale, mais il se pourrait que cette pratique ait des effets positifs sur la capacité d’attention et la mémoire, a constaté la Santé publique.

«Les joueurs de jeu vidéo de compétition dépassent largement la quantité de comportements sédentaires recommandée quotidiennement», peut-on lire dans une "synthèse des connaissances" de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) au sujet du phénomène du jeu vidéo de compétition, publiée lundi.

Selon ce document, le surplus de temps sédentaire en vient à empiéter sur les autres habitudes de vie des joueurs, qui dorment généralement moins bien et qui font moins d’activité physique.

D’ailleurs, ceux qui passent beaucoup de temps à «s’entraîner» aux jeux vidéo ont aussi tendance à développer des troubles musculosquelettiques et oculaires, a observé l’auteure de la synthèse, Maryse Caron.

Santé mentale

Les analyses recensées par l’INSPQ suggèrent également un lien entre le temps passé à la pratique du jeu vidéo et la dégradation de la santé mentale.

«Toutefois, peu d’études portent spécifiquement sur cet aspect de la santé et ces dernières sont majoritairement transversales ce qui ne permet pas de prendre en compte l’évolution du phénomène dans le temps ni d’établir la causalité», a nuancé Maryse Caron dans son rapport.

«De plus, avec les années pandémiques et tous les chamboulements de la vie quotidienne que la COVID-19 a pu entraîner, il semble que la santé mentale des adolescents et jeunes adultes soit déjà à la baisse alors que l’utilisation des écrans et la pratique du jeu vidéo de compétition sont à la hausse», peut-on lire ensuite.

Fonctions cognitives

Il semblerait toutefois que les jeux vidéo puissent avoir des effets positifs sur les fonctions cognitives des joueurs, comme la capacité d’attention, la vitesse de recherche visuelle et la mémoire de travail.

«Cette situation est intéressante puisqu’elle suggère que la pratique du jeu vidéo de compétition puisse avoir certains avantages dans le développement des jeunes joueurs», a souligné Mme Caron, en ajoutant que les études ne tiennent pas toujours compte de l’âge et du développement cognitif du joueur, alors que l’impact de la pratique du jeu vidéo pourrait en dépendre.

Surveillance

Comme le jeu vidéo de compétition est une pratique «de plus en plus répandue», en particulier chez les jeunes, l’auteure de la synthèse a conclu son rapport sur l’importance de pousser la recherche plus loin à ce sujet.

«Le peu d’études sur lesquelles s’appuyer pour décrire cette pratique et ses potentiels effets sur la santé met en évidence le besoin de mener de nouvelles recherches afin de mieux comprendre ce phénomène», a-t-elle écrit.