Juste pour rire et Alexandre Da Costa: une première collaboration avec Disney

Juste pour rire collabore pour la première fois avec Disney Concerts, et qui de mieux que le maestro québécois Alexandre Da Costa – qui a aussi de grandes ambitions pour la culture québécoise à l’international – pour diriger ce ciné-concert symphonique? Baptisé Un rêve est un souhait, le spectacle sera présenté du 24 au 26 novembre à la Place des Arts de Montréal.

«Alexandre Da Costa est un immense talent et il représente bien à la fois l’énergie des enfants et le talent magistral attendu par les adultes», explique le chef de la direction de la création de Juste pour rire, Patrick Rozon. «C’était naturel pour nous de l’avoir avec nous.»

Photo Chantal Poirier

Au programme de cette sortie – toute en français – qui plaira aux cinéphiles et mélomanes de toutes les générations: les meilleures chansons des films d’animation de Disney à travers les temps livrées par l’orchestre symphonique dirigé par Alexandre Da Costa, une trentaine de scènes cultes projetées sur écran géant et des chanteurs qui allieront théâtre, musique et danse. Un beau spectacle clin d’œil au centenaire que célèbre cette année ce cher Disney.

Rêver d’ailleurs avec les talents québécois

«Cette association avec Disney représente la fierté qu’un grand joueur international croie en nous, ajoute Patrick Rozon. C’est excitant de savoir qu’on va faire des spectacles avec Disney!»

Ce partenariat donne à Juste pour rire la possibilité d’offrir diverses expériences. En plus d'autoriser la présentation d'Un rêve est un souhait au Québec cet hiver, l’entente permet au groupe québécois de développer d’autres projets avec l’équipe de Mickey dans le futur.

Le grand désir de Patrick Rozon? Faire grandir Juste pour rire en mettant sur pied des projets en collaboration avec Disney et divers grands joueurs internationaux, puis en les exportant en plusieurs langues, à travers le monde. Le tout en propulsant, toujours, les talents québécois, autant au Québec qu’à l’étranger.

«Le Cirque du Soleil et Céline Dion sont venus paver la voie de l’international pour le Québec, estime Patrick Rozon. On est allé cogner à la porte là où il n’y avait personne et au bout de plusieurs mois de travail et de discussions, cela a fonctionné.»

Photo Pierre-Paul Poulin

Il explique que Disney a particulièrement été impressionné par l’organisation de Festival juste pour rire qui a vu défiler cet été 1,2 million de personnes dans les rues de la métropole. Ainsi que par les 20 ans de production en comédies musicales de Juste pour rire.

«On a un terrain de jeu hyper gagnant pour faire des affaires et continuer à faire grandir cette entreprise-là», poursuit celui qui confirme qu’un second projet sera annoncé en 2024.

-Le ciné-concert Un rêve est un souhait sera présenté du 24 au 26 novembre à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. Les billets sont en vente dès aujourd’hui. https://www.hahaha.com/fr/spectacles/disney-en-concert