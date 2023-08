La ligne à l’attaque des Alouettes à l’honneur

La ligne à l’attaque des Alouettes de Montréal a été sélectionnée à titre de ligne offensive de la 10e semaine d’activités dans la Ligue canadienne de football (LCF).

L’unité des «Moineaux» a été récompensée pour le dur labeur qu’elle a abattu dans le gain de 41 à 12 sur les Roughriders de la Saskatchewan. De plus, les joueurs de la ligne à l’attaque des «Als» devaient composer avec un nouveau quart-arrière derrière le centre.

C’est en effet Caleb Evans qui a dirigé l’attaque montréalaise vendredi dernier, et ce, en raison de la blessure à l’épaule gauche de Cody Fajardo. Il s’agissait d’un premier départ pour le nouveau venu avec les Alouettes. Le pivot de 25 ans a complété huit de ses 13 passes pour des gains de 149 verges et un touché. Il a également amassé 66 verges et deux majeurs sur des courses.

Parmi les gros bonhommes de la formation de la Belle Province, Pier-Olivier Lestage (74,8), Landon Rice (73,9) et Justin Lawrence (73,4) ont obtenu les meilleures notes parmi les joueurs évoluant à leur position selon Pro Football Focus.

Par ailleurs, le demi défensif des Alouettes Reggie Stubblefield a été nommé sur l’équipe d’étoile de la 10e semaine dans la LCF.

Les Alouettes, qui détiennent une fiche de 5-3, renoueront avec l’action ce samedi. Ils visiteront le Rouge et Noir (3-6) à Ottawa.