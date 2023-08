«Pédalo»: un succès sur scène adapté au cinéma

Petit pédalo va loin... La pièce de théâtre Pédalo que l’auteur et comédien Stéphane E. Roy présente sur scène depuis plus d’un an sera portée au grand écran. Le tournage du film aura lieu cet automne, à Cuba.

En plus de réaliser le long métrage, Stéphane E. Roy reprendra un des deux rôles principaux de la pièce, aux côtés de son partenaire de jeu Marc Fournier. Deux personnages féminins ont été écrits spécifiquement pour le film et seront interprétés par Catherine Proulx-Lemay et Camille Felton.

Stéphane E. Roy (9 – Le film) a co-écrit le texte de la comédie Pédalo il y a plusieurs années déjà en compagnie de son bon ami Benoit Roberge.

Décrit comme «un huis clos sur mer pour oreilles averties», le film mettra en scène Sébastien (Marc Fournier) et Bruno (Stéphane E. Roy), deux amis de longue date à la fin de la quarantaine, qui s’offrent un voyage ensemble dans un hôtel tout inclus à Cuba, avec leurs conjointes respectives.

Sébastien est toujours en couple avec Claudia (Catherine Proulx-Lemay), la mère de son enfant, tandis que Bruno vient de tomber en amour avec Mia (Camille Felton), une femme beaucoup plus jeune que lui rencontrée récemment dans un bar.

Comme le voyage ne se déroule pas aussi bien que prévu, Sébastien et Bruno décident de fuir leurs chicanes de couple pour aller faire un tour de pédalo ensemble. Mais l’embarcation se brise au milieu de l’océan et les deux amis commencent à dériver.

«En s’apercevant qu’ils dérivent peut-être vers leur mort, ils vont commencer à se poser des questions sur leur vie et sur ce qu’ils laisseraient derrière eux s’ils mouraient, résume Stéphane E. Roy, en entrevue au Journal.

«Pendant ce temps-là, les deux filles vont passer du temps ensemble à l’hôtel et apprendre à se connaître. Le film parle d’âgisme, des préjugés, de la crise de la cinquantaine et de ce qu’on veut léguer dans la vie.»

Sans l’aide des institutions

Pédalo, le film sera tourné à Cuba du 21 octobre au 4 novembre. La première semaine de tournage se déroulera essentiellement sur l’eau, à bord du pédalo, et la seconde aura lieu dans un hôtel tout inclus. En plus des acteurs et de l’équipe de production, une vingtaine de figurants québécois feront le voyage pour participer au tournage.

Le long métrage, qui a été financé sans l’aide des institutions habituelles, sera tourné avec un budget modeste oscillant «entre 500 000$ et 1 M$», précise Stéphane E. Roy.

«C’est un film qui va être tourné d’une façon assez simple. On a seulement une dizaine de jours de tournage alors on va devoir faire un miracle! Mais comme a déjà beaucoup joué la pièce sur scène, Marc et moi, une grande partie de la mise en scène est déjà faite.»

En attendant le tournage de Pédalo, le film, Stéphane E. Roy continue de présenter la pièce sur les planches au Théâtre de Rougemont jusqu’au 26 août ainsi qu’au Théâtre Le Patriote (à Sainte-Agathe-des-Monts) les 1er et 2 septembre. La tournée québécoise prendra une pause cet automne et se poursuivra en janvier 2024. Stéphane E. Roy aimerait pouvoir sortir le film pendant la semaine de relâche, à l’hiver 2024.